27 июля понедельник
СЕЙЧАС +25°С
usd 71.60
eur 83.10
Тема дняИз психбольницы сбежал опасный пациент

Все новости

Все новости
Политика

В Ярославской области пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Госдуму: кого и как будем выбирать

Выборы пройдут в единый день голосования — 13 сентября

220
2Обсудить

Поделиться

13 сентября в Ярославской области выборы пройдут по-новому

13 сентября в Ярославской области выборы пройдут по-новому

В Ярославской и Курской областях хотят провести дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.


— На предстоящих выборах ЦИК планирует провести дистанционное голосование в двух регионах: Курской и Ярославской областях на новом направлении — дополнительных выборах депутатов Госдумы, — привёл слова Булаева Telegram-канал ЦИКа.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Госдумы 13 сентября пройдут в четырех регионах России. В том числе и в Ярославской области. Ярославцы будут выбирать депутата по 194-му округу, который займет в федеральном парламенте место Александра Грибова, перешедшего в марте этого года из Госдумы на пост заместителя председателя аппарата правительства России.

В 194-й избирательный округ входят Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы Ярославля, а также Даниловский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Тутаевский, часть Ярославского, Рыбинского и Некрасовского районов.

— Заявление об участии в дистанционном голосовании можно будет подать с 29 июля по 8 сентября. Само голосование будет идти с 8 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября, — прокомментировали в избирательной комиссии Ярославской области.

Дистанционное голосование было опробовано на голосовании по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно было подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы. Сейчас в региональном избиркоме ждут документы, которые бы разъяснили порядок и все нюансы предстоящей процедуры в Ярославской области.

Кроме того, уже известно, что голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы будет идти три дня — 11,12 и 13 сентября. На выборах могут применяться дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, на дому, в местах, пригодных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в других местах); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

На данный момент документы для выдвижения на место депутата Госдумы в избирком Ярославской области подали 20 человек. Восемь из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. В 18 часов 29 июля истекает срок приема документов, необходимых для регистрации. Окончательный список кандидатов будет сформирован до 9 августа.

13 сентября в Ярославской области также пройдут выборы глав 9 сельских поселений и депутатов 11 муниципальных советов сельских поселений, дополнительные выборы депутата Муниципального Совета Рыбинска, досрочные выборы главы сельского поселения Красный Профинтерн, повторные выборы депутата Муниципального Совета Пошехонья.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Госдумавыборыголосованиеизбирательная комиссия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!