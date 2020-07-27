В Ярославской области пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Госдуму: кого и как будем выбирать

В 194-й избирательный округ входят Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы Ярославля, а также Даниловский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Тутаевский, часть Ярославского, Рыбинского и Некрасовского районов.

— Заявление об участии в дистанционном голосовании можно будет подать с 29 июля по 8 сентября. Само голосование будет идти с 8 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября, — прокомментировали в избирательной комиссии Ярославской области.



Дистанционное голосование было опробовано на голосовании по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно было подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы. Сейчас в региональном избиркоме ждут документы, которые бы разъяснили порядок и все нюансы предстоящей процедуры в Ярославской области.



Кроме того, уже известно, что голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы будет идти три дня — 11,12 и 13 сентября. На выборах могут применяться дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, на дому, в местах, пригодных для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в других местах); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

