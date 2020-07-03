Новая Конституция России начнет действовать 4 июля

Владимир Путин сегодня подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции. Указ опубликован на сайте президента.
— Поправки в Конституции Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года, — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Для того чтобы она действовала, потребуется изменить около ста законов.
О необходимости внесения поправок в Конституцию Владимир Путин заявил 20 января в послании Федеральному собранию. 11 марта Госдума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении, поддержал его и Совфед. 14 марта документ подписал президент, но с одним условием: поправки вступят в силу, если их одобрит большинство граждан.
В новую Конституцию добавился пункт об обнулении сроков действующего президента, но в дальнейшем глава государства не сможет занимать свой пост больше двух сроков. Согласно поправкам, экс-президент (если захочет) может стать пожизненным сенатором, получает неприкосновенность, лишиться которой может только по инициативе Госдумы или по решению Верховного суда. В то же время судьи станут более зависимы от президента. Например, глава государства сможет инициировать увольнение членов Конституционного и Верховного суда, включая председателей и их заместителей (до сих пор он мог их только назначать). А число членов Конституционного суда сократится с 19 до 11.
Обновленная Конституция добавляет власти президенту и забирает ее у премьера и правительства: президент теперь не просто вправе председательствовать на заседаниях правительства, но и будет осуществлять «общее руководство» его работой. А премьер-министр больше не будет определять основные направления работы кабмина — только организовывать его работу, исходя из поручений главы государства. Президент также сможет назначать и отправлять в отставку ряд министров, прежде всего силового блока — глав Минобороны, МЧС, МИДа, Минюста, МВД. Остальных будет предлагать премьер, а утверждать — депутаты. Увеличится число сенаторов, которых президент может назначить в Совет Федерации. Более того, семерым из них он сможет предоставить эту должность пожизненно.
Появилось в Конституции и положение, позволяющее России не выполнять решения международных органов. Для этого требуется, чтобы Конституционный суд (а он теперь будет сильнее зависеть от президента) признал их противоречащими основному закону России. Сейчас такая норма уже действует в отношении решений Европейского суда по правам человека. Формально приоритет международного права, конечно, сохраняется, и россияне могут обращаться в международные органы для защиты своих прав. То есть, если в российских судах вам не удастся добиться справедливости, можно будет, как и раньше, подавать иск в ЕСПЧ.
Появится в России и новый конституционный орган — Государственный совет. Формировать его будет президент, а его члены будут определять направления внутренней и внешней политики. Это не совсем новый институт, однако сейчас он выполняет только совещательные функции и не обладает реальной властью.
Ещё больше об обновленной Конституции — в полном тексте поправок с подробным разбором.