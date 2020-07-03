В ЦИК озвучили результаты голосования по поправкам к Конституции

Сегодня ЦИК подвел окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным ЦИК в голосовании приняли участие
— На вынесенный на общероссийское голосование вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили «Да»
По словам Памфиловой, голосование прошло «свободно, открыто, максимально демократично и справедливо». Поправки к Конституции вступают в силу с момента опубликования результатов голосования. Протокол об итогах голосования подписан.
Данные о голосовании не изменились со вчерашнего дня. 2 июля ЦИК сообщал, что за поправки проголосовало 77,92% населения, против — 21,27%. Все оперативные данные о голосовании по поправкам к Конституции мы собираем в онлайн-трансляции.