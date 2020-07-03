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ПолитикаКак меняют Конституцию

В ЦИК озвучили результаты голосования по поправкам к Конституции

За — 77,92 процента

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Элла Памфилова подвела итоги голосования

Элла Памфилова подвела итоги голосования

Сегодня ЦИК подвел окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным ЦИК в голосовании приняли участие 74 215 555 человек — 67,97 процента избирателей. Большинство проголосовали «за».

— На вынесенный на общероссийское голосование вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили «Да» 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92% от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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По словам Памфиловой, голосование прошло «свободно, открыто, максимально демократично и справедливо». Поправки к Конституции вступают в силу с момента опубликования результатов голосования. Протокол об итогах голосования подписан.

Данные о голосовании не изменились со вчерашнего дня. 2 июля ЦИК сообщал, что за поправки проголосовало 77,92% населения, против — 21,27%. Все оперативные данные о голосовании по поправкам к Конституции мы собираем в онлайн-трансляции.

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ЦИКпоправки к Конституции
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