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ЦИК закончил считать голоса по поправкам к Конституции

Обработано 100% бюллетеней

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ЦИК закончил считать голоса по всей стране

ЦИК закончил считать голоса по всей стране

ЦИК закончил подсчет всех протоколов по России: за поправки проголосовало 77,92% населения, против — 21,27%.

По последним данным, общероссийская явка составила 65%.

Большинство проголосовавших одобрили поправки к Конституции

Большинство проголосовавших одобрили поправки к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и закончилось 1 июля. В 20:00 по местному времени избирательные участки прекратили работу.

Ранее Владимир Путин обратился к нации с призывом участвовать в процедуре. Президент напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрит народ.

Все оперативные данные о голосовании по поправкам к Конституции мы собираем в онлайн-трансляции. Следите за ситуацией вместе с нами.

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