ЦИК закончил считать голоса по поправкам к Конституции

ЦИК закончил подсчет всех протоколов по России: за поправки проголосовало 77,92% населения, против — 21,27%.
По последним данным, общероссийская явка составила 65%.
Голосование по поправкам к Конституции началось
Ранее Владимир Путин обратился к нации с призывом участвовать в процедуре. Президент напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрит народ.
Все оперативные данные о голосовании по поправкам к Конституции мы собираем в онлайн-трансляции. Следите за ситуацией вместе с нами.