ЦИК закончил считать голоса по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и закончилось 1 июля . В 20:00 по местному времени избирательные участки прекратили работу.



Ранее Владимир Путин обратился к нации с призывом участвовать в процедуре. Президент напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрит народ.



Все оперативные данные о голосовании по поправкам к Конституции мы собираем в онлайн-трансляции. Следите за ситуацией вместе с нами.

