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В ЦИК озвучили первые итоги голосования по Конституции

Предварительные данные обещают огласить в полдень 2 июля

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Глава ЦИК рассказала о поступающих обращениях&nbsp;

Глава ЦИК рассказала о поступающих обращениях 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на пресс-конференции подвела предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, в общероссийском голосовании приняло участие около 65% от числа участников голосования, включенных в списки.

По результатам обработки протоколов более 30% участковых комиссий, количество проголосовавших за поправки — около 74%, против — менее 25%. На момент публикации 100% протоколов было обработано только в шести регионах.

— В ЦИК поступило 7196 обращений граждан, из них в день голосования — 591 обращение. Рассмотрено 92% всех обращений. Жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало, — рассказала глава ЦИК о ходе голосования.

Следующие предварительные итоги ЦИК озвучит 2 июля в полдень по московскому времени. Чтобы подвести окончательные итоги голосования у ЦИК есть пять дней, ещё три — чтобы их опубликовать. Если «за» будет больше половины голосов, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Все оперативные данные о голосовании по поправкам в Конституцию мы собираем в онлайн-трансляции. Следите за ситуацией вместе с нами.

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