В ЦИК озвучили первые итоги голосования по Конституции

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на пресс-конференции подвела предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, в общероссийском голосовании приняло участие около 65% от числа участников голосования, включенных в списки.



По результатам обработки протоколов более 30% участковых комиссий, количество проголосовавших за поправки — около 74%, против — менее 25%. На момент публикации 100% протоколов было обработано только в шести регионах.



— В ЦИК поступило 7196 обращений граждан, из них в день голосования — 591 обращение. Рассмотрено 92% всех обращений. Жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало, — рассказала глава ЦИК о ходе голосования.

