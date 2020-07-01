Голосование по поправкам к Конституции: какие районы показали самую большую и самую низкую явку

Облизбирком опубликовал данные по явке на 15.00.
— На территории региона к этому моменту в голосовании приняли участие 80450 человек. Это 8,19 процента. В целом за все дни голосования в процессе приняли участие 499911 человек, что составляет 50,92 процента от числа голосующих жителей региона, — посчитали в избиркоме.
Явка по районам на 15.00 (разделена по районным комиссиям):
- Большесельская 72,85%
- Борисоглебская 68,94%
- Первомайская 69,98%
- Мышкинская 69,96%
- Пошехонская 69,26%
- Брейтовская 67,63%
- Гаврилов-Ямская 66,50%
- Тутаевская 65,99%
- Угличская 65,28%
- Рыбинская 64,46%
- Некоузская 63,93%
- Некрасовская 62,75%
- Любимская 61,34%
- Переславская 60,33%
- Даниловская 59,93%
- Ростовская 59,32%
- Ярославская 56,86%
- Ярославль, Кировская 54,70%
- Рыбинск, Волжская 53,67%
- Ярославль, Ленинская 50,66%
- Рыбинск, Пролетарская 45,93%
- Ярославль, Заволжская 45,53%
- Ярославль, Красноперекопская 43,39%
- Переславль-Залесская городская 42,18%
- Ярославль, Дзержинская 38,72%
- Ярославль, Фрунзенская 36,76%
За всем ходом голосования можно следить в нашей онлайн-трансляции.