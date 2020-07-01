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Голосование по поправкам к Конституции: какие районы показали самую большую и самую низкую явку

Публикуем список по Ярославской области по состоянию на 15.00

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Сегодня голосовали уже не так активно, как в предыдущие дни

Сегодня голосовали уже не так активно, как в предыдущие дни

Облизбирком опубликовал данные по явке на 15.00.

— На территории региона к этому моменту в голосовании приняли участие 80450 человек. Это 8,19 процента. В целом за все дни голосования в процессе приняли участие 499911 человек, что составляет 50,92 процента от числа голосующих жителей региона, — посчитали в избиркоме.

Явка по районам на 15.00 (разделена по районным комиссиям):

  • Большесельская 72,85%
  • Борисоглебская 68,94%
  • Первомайская 69,98%
  • Мышкинская 69,96%
  • Пошехонская 69,26%
  • Брейтовская 67,63%
  • Гаврилов-Ямская 66,50%
  • Тутаевская 65,99%
  • Угличская 65,28%
  • Рыбинская 64,46%
  • Некоузская 63,93%
  • Некрасовская 62,75%
  • Любимская 61,34%
  • Переславская 60,33%
  • Даниловская 59,93%
  • Ростовская 59,32%
  • Ярославская 56,86%
  • Ярославль, Кировская 54,70%
  • Рыбинск, Волжская 53,67%
  • Ярославль, Ленинская 50,66%
  • Рыбинск, Пролетарская 45,93%
  • Ярославль, Заволжская 45,53%
  • Ярославль, Красноперекопская 43,39%
  • Переславль-Залесская городская 42,18%
  • Ярославль, Дзержинская 38,72%
  • Ярославль, Фрунзенская 36,76%

За всем ходом голосования можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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всероссийское голосованиепоправки к Конституции
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