Голосование по поправкам к Конституции: какие районы показали самую большую и самую низкую явку

Облизбирком опубликовал данные по явке на 15.00.

— На территории региона к этому моменту в голосовании приняли участие 80450 человек. Это 8,19 процента. В целом за все дни голосования в процессе приняли участие 499911 человек, что составляет 50,92 процента от числа голосующих жителей региона, — посчитали в избиркоме.

Явка по районам на 15.00 (разделена по районным комиссиям):

Большесельская 72,85%

Борисоглебская 68,94%

Первомайская 69,98%

Мышкинская 69,96%

Пошехонская 69,26%

Брейтовская 67,63%

Гаврилов-Ямская 66,50%

Тутаевская 65,99%

Угличская 65,28%

Рыбинская 64,46%

Некоузская 63,93%

Некрасовская 62,75%

Любимская 61,34%

Переславская 60,33%

Даниловская 59,93%

Ростовская 59,32%

Ярославская 56,86%

Ярославль, Кировская 54,70%

Рыбинск, Волжская 53,67%

Ярославль, Ленинская 50,66%

Рыбинск, Пролетарская 45,93%

Ярославль, Заволжская 45,53%

Ярославль, Красноперекопская 43,39%