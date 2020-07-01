ЦИК опубликовал первые данные голосования по поправкам к Конституции

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и заканчивается сегодня, 1 июля. В 20:00 по местному времени избирательные участки прекращают работу, после этого ЦИК подводит данные за всю неделю голосования.



Ранее Владимир Путин обратился к нации с призывом участвовать в процедуре. Президент напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрит народ.