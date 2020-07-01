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ЦИК опубликовал первые данные голосования по поправкам к Конституции

На Дальнем Востоке голосование уже завершилось

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Пока ЦИК обработал меньше процента бюллетеней

Пока ЦИК обработал меньше процента бюллетеней

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию: за поправки к Конституции проголосовали 74,18%. Против — 24,69%. Это данные после обработки 1% бюллетеней Дальнего Востока, где голосование уже завершено.

На данный момент ЦИК подвел итоги голосования в шести регионах. Вот их результаты:

  • Чукотка: 83,09% за — 15,75% против;
  • Сахалин: 74,02% за — 24,66% против;
  • Приморье: 73,7% за — 25,25% против;
  • Хабаровский край: 71,87% за — 26,78% против;
  • Забайкалье: 70,49% за — 28,22% против;
  • Якутия: 65,35% за — 33,04% против.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и заканчивается сегодня, 1 июля. В 20:00 по местному времени избирательные участки прекращают работу, после этого ЦИК подводит данные за всю неделю голосования.

Ранее Владимир Путин обратился к нации с призывом участвовать в процедуре. Президент напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрит народ.

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