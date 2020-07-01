Как в Ярославской области голосуют по поправкам к Конституции: список лидеров по явке

Избирательная комиссия Ярославской области выдала данные по явке на голосование по поправкам к Конституции.

Многие уже проголосовали на неделе (это можно было сделать за шесть дней до 1 июля), но и сегодня люди идут на избирательные участки. На каждом участке избирателям предлагают антисептик, бесплатные перчатки и маски тем, у кого нет. На входе измеряют температуру.

— Голосование идёт в спокойном режиме. Явка на данный момент — 1,16% (44% с учётом тех избирателей, которые проголосовали ранее). Явка начинает набирать оборот. Сегодня до 17 часов вечера ещё принимаются заявки для голосования на дому, — уточнил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.