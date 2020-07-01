Как в Ярославской области голосуют по поправкам к Конституции: список лидеров по явке

Избирательная комиссия Ярославской области выдала данные по явке на голосование по поправкам к Конституции.
Многие уже проголосовали на неделе (это можно было сделать за шесть дней до 1 июля), но и сегодня люди идут на избирательные участки. На каждом участке избирателям предлагают антисептик, бесплатные перчатки и маски тем, у кого нет. На входе измеряют температуру.
— Голосование идёт в спокойном режиме. Явка на данный момент — 1,16% (44% с учётом тех избирателей, которые проголосовали ранее). Явка начинает набирать оборот. Сегодня до 17 часов вечера ещё принимаются заявки для голосования на дому, — уточнил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Явка на 10:00 (распределение по районным избирательным комиссиям):
- Большесельская — 70,37%;
- Борисоглебская — 66,04%;
- Первомайская — 65,57%;
- Мышкинская — 64,79%;
- Пошехонская — 64,31%;
- Брейтовская — 62,36%;
- Гаврилов-Ямская — 61,96%;
- Угличская — 59,79%;
- Тутаевская — 59,78%;
- Рыбинская — 59,61%;
- Некоузская — 59,14%;
- Некрасовская — 56,47%;
- Любимская — 55,94%;
- Даниловская — 55,24%;
- Ростовская — 54,54%;
- Переславская — 54,29%;
- Ярославская — 50,44%;
- Рыбинск, Волжская — 48,87%;
- Ярославль, Кировская — 46,36%;
- Ярославль, Ленинская — 42,70%;
- Рыбинск, Пролетарская — 38,97%;
- Ярославль, Заволжская — 38,42%;
- Ярославль, Красноперекопская — 36,27%;
- Переславль-Залесская городская — 35,14%;
- Ярославль, Фрунзенская — 29,06%;
- Ярославль, Дзержинская — 27,54%.