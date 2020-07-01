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Политика Как меняют Конституцию

Как в Ярославской области голосуют по поправкам к Конституции: список лидеров по явке

На всех участках избирателям измеряют температуру

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На участках все сотрудники в защитных костюмах

На участках все сотрудники в защитных костюмах

Избирательная комиссия Ярославской области выдала данные по явке на голосование по поправкам к Конституции.

Многие уже проголосовали на неделе (это можно было сделать за шесть дней до 1 июля), но и сегодня люди идут на избирательные участки. На каждом участке избирателям предлагают антисептик, бесплатные перчатки и маски тем, у кого нет. На входе измеряют температуру.

— Голосование идёт в спокойном режиме. Явка на данный момент — 1,16% (44% с учётом тех избирателей, которые проголосовали ранее). Явка начинает набирать оборот. Сегодня до 17 часов вечера ещё принимаются заявки для голосования на дому, — уточнил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Явка на 10:00 (распределение по районным избирательным комиссиям):

  • Большесельская — 70,37%;
  • Борисоглебская — 66,04%;
  • Первомайская — 65,57%;
  • Мышкинская — 64,79%;
  • Пошехонская — 64,31%;
  • Брейтовская — 62,36%;
  • Гаврилов-Ямская — 61,96%;
  • Угличская — 59,79%;
  • Тутаевская — 59,78%;
  • Рыбинская — 59,61%;
  • Некоузская — 59,14%;
  • Некрасовская — 56,47%;
  • Любимская — 55,94%;
  • Даниловская — 55,24%;
  • Ростовская — 54,54%;
  • Переславская — 54,29%;
  • Ярославская — 50,44%;
  • Рыбинск, Волжская — 48,87%;
  • Ярославль, Кировская — 46,36%;
  • Ярославль, Ленинская — 42,70%;
  • Рыбинск, Пролетарская — 38,97%;
  • Ярославль, Заволжская — 38,42%;
  • Ярославль, Красноперекопская — 36,27%;
  • Переславль-Залесская городская — 35,14%;
  • Ярославль, Фрунзенская — 29,06%;
  • Ярославль, Дзержинская — 27,54%.

А вы проголосовали?

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    голосование за поправки в Конституцию
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