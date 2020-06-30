«Он — ярославец»: в департаменте градостроительства города назначили нового директора

В Ярославле поменялся директор Департамента градостроительства. Вместо главного архитектора города Артёма Цымбалова, который до этого исполнял обязанности руководителя, назначен бывший директор «Единой службы заказчика» Николай Беляков. О кадровых изменениях сообщил мэр Ярославля на общегородском совещании 30 июня.



— Николай Александрович — ярославец, работал на руководящих должностях, связанных со стройкой, имеет опыт работы в ЖКХ, — охарактеризовал нового главу департамента Волков. — Артём Цымбалов останется на должности главного архитектора города, которая ему больше по душе и по образованию.

