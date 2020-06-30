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«Он — ярославец»: в департаменте градостроительства города назначили нового директора

Пост занял Николай Беляков

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Николая Белякова представили коллективу мэрии на общегородском совещании

Николая Белякова представили коллективу мэрии на общегородском совещании

В Ярославле поменялся директор Департамента градостроительства. Вместо главного архитектора города Артёма Цымбалова, который до этого исполнял обязанности руководителя, назначен бывший директор «Единой службы заказчика» Николай Беляков. О кадровых изменениях сообщил мэр Ярославля на общегородском совещании 30 июня.

— Николай Александрович — ярославец, работал на руководящих должностях, связанных со стройкой, имеет опыт работы в ЖКХ, — охарактеризовал нового главу департамента Волков. — Артём Цымбалов останется на должности главного архитектора города, которая ему больше по душе и по образованию.

Мэр дал напутствие двум руководителям плодотворно работать в тандеме.

Напомним, в функции Департамента градостроительства входит обеспечение подготовки градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечение устойчивого развития территорий, создание условий для жилищного и иного строительства в городе.

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властьмэриядепартамент градостроительстваНиколай Беляков
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