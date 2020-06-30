«Прошу вас сказать свое слово»: Путин позвал россиян на голосование по поправкам в Конституцию

Привет, друзья! Ждем очередное обращение Владимира Путина — на этот раз связанное с голосованием о поправках в Конституцию. По данным Кремля, президент выступит около 14:00 мск — то есть примерно через полчаса. Присоединяйтесь, будем слушать вместе.
По последним данным ЦИК, в голосовании по поправкам за пять дней приняли участие более 49 миллионов человек. Явка составила 45,7%.
Завтра, 1 июля, финальный день голосования. Гражданам России нужно ответить только на один вопрос: одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ?
Выборные участки будут работать с 08:00 до 20:00 местного времени.
Президент начал обращение на фоне Ржевского мемориала, который открывается сегодня.
Когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи, — Путин.
Обновленный текст Конституции, поправки вступят в силу только при вашем одобрении, — Путин.
— Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас сказать свое слово, голос каждого из вас — самый важный, самый главный. Спасибо, — Путин.
— Голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, — резюмирует президент.
Полная речь президента:
— Уважаемые граждане России!
Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.
Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.
Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.
Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.
Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.
Поправки в основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.
Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.
Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.
Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.
Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный.
Спасибо.
На этом мы завершаем наш онлайн. Напомним, что в заключительный день голосования по поправкам в Конституцию участки будут работать с 08:00 до 20:00 местного времени. Сразу после этого ЦИК займется подсчетом голосов за все семь дней голосования.
Мы будем следить за результатами и обязательно расскажем вам. Оставайтесь с нами!