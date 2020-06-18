«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне

Американское издание The National Interest опубликовало статью, написанную самим Владимиром Путиным. В тексте президент России говорит о Второй мировой войне и о том, почему в России продолжают праздновать День Победы как самый большой праздник в стране. Вся статья на английском языке, прочитать её полностью можно по ссылке.



— Для моих родителей война означала ужасные испытания блокады Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя. Это было место, где моей маме чудом удалось выжить. Мой отец, несмотря на то, что он освобожден от действительной службы, вызвался защищать свой родной город. Он принял то же решение, что и миллионы советских граждан. Он воевал на Невском Пятачке и был тяжело ранен. И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это. Вот почему я дорожу в своем сердце этими разговорами с отцом и матерью на эту тему, а также их маленькими эмоциями, — пишет президент о том, как война коснулась его семьи.

