Ярославского депутата выгнали с должности после скандала с элитным участком земли, который он получил

17 июня в муниципалитете Ярославля наказали депутата Алексея Таганова, оформившего на свою многодетную семью элитный участок земли на Тверицкой набережной. Голосованием членов постоянной комиссии по социальной политике его исключили с должности председателя этой комиссии, а также выгнали из комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. Последняя, кстати, занимается разбирательством по этой истории.
Вопрос на голосование поставил депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.
— Клок земли дороже определенной чести. Конечно, нам прокуратура что-то скажет после проверки, определение муниципалитета будет. Но мы должны понимать, что перед нами сидит председатель комитета по социальной политике, который не имеет морального права занимать эту должность, поэтому я и вынес этот вопрос об утрате доверия, — прокомментировал он.
Обсуждения затянулись. Коммунисты поддержали это мнение.
— Присоединяюсь. Эта скандальная история дискредитирует весь муниципалитет. Вы не отказались от участка, от мэрии мы внятного ответа не услышали. Коль скоро продолжаются разбирательства, и до тех пор, пока не поставлена точка, Алексей Таганов не имеет морального права занимать этот пост, — высказалась Евгения Овод.
Были и те, кто поддержал депутата.
— Давайте не будем принимать эмоциональные решения на фоне скандала. Решать политические, кадровые вопросы на фоне скандала, как это принято во всех известных странах нам. Давайте руководствоваться разумом, законом, — поддерживал коллегу Андрей Ганелин.
— Как-то противно и печально, что мы не думаем про детские сады, не погружаемся в вопросы образования. Зато погружаемся в политиканство, — высказалась депутат Юлия Миронова.
До голосования депутатов взял слово Алексей Таганов (он же и вёл сегодня эту комиссию).
— Если бы вы погружались во всю историю, то знали бы, что участок получил не только я, а ещё одна многодетная семья, по-моему, священнослужители. Они уже начали строиться на участке. Почему-то про это никто не говорит и что будет с ними дальше. Тему уже никто не поддерживает, но искусственно её пытаются раскачать. Давайте работать на благо нашего города, а не на благо наших политических амбиций, — выступил Алексей Таганов.
Но это не убедило его коллег. 6 человек проголосовали за лишение его должности, 1 — воздержался. Этого хватило, чтобы решение было принято.
Напомним, скандал из-за истории с участком земли на Тверицкой набережной разразился огромный, к разбирательствам подключилась прокуратура. Выясняется, был ли конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства в том, что именно семья депутата получила столь ценную землю. Не секрет, что большинство многодетных семей получают участки в куда менее выгодных местах, например, на окраине города. Остроты истории прибавляет и тот факт, что много лет землёй пользовалась пожилая женщина, но участок не был как следует на неё оформлен. На комиссии муниципалитета уже разбирались в том, как оформлен участок на депутата, высказывалось мнение, что этот поступок бросает тень на весь муниципалитет.