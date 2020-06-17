Ярославского депутата выгнали с должности после скандала с элитным участком земли, который он получил

Вопрос на голосование поставил депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

— Клок земли дороже определенной чести. Конечно, нам прокуратура что-то скажет после проверки, определение муниципалитета будет. Но мы должны понимать, что перед нами сидит председатель комитета по социальной политике, который не имеет морального права занимать эту должность, поэтому я и вынес этот вопрос об утрате доверия, — прокомментировал он.

Обсуждения затянулись. Коммунисты поддержали это мнение.

— Присоединяюсь. Эта скандальная история дискредитирует весь муниципалитет. Вы не отказались от участка, от мэрии мы внятного ответа не услышали. Коль скоро продолжаются разбирательства, и до тех пор, пока не поставлена точка, Алексей Таганов не имеет морального права занимать этот пост, — высказалась Евгения Овод.

Были и те, кто поддержал депутата.

— Давайте не будем принимать эмоциональные решения на фоне скандала. Решать политические, кадровые вопросы на фоне скандала, как это принято во всех известных странах нам. Давайте руководствоваться разумом, законом, — поддерживал коллегу Андрей Ганелин.