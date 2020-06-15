Путину докладывают, как в России поддерживают бизнес, ипотечников и семьи с детьми

Вдруг вы пропустили важную новость прошедших выходных: до конца года все выплаты и пособия будут назначаться гражданам без предоставления каких-либо справок.

Впрочем, это не значит, что получить их теперь сможет кто угодно — проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия. Различные государственные ведомства самостоятельно проверят заявителя в своих списках и найдут о нем информацию.

Постановление уже подписал Михаил Мишустин, оно будет действовать до 1 января 2021 года.