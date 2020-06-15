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Путину докладывают, как в России поддерживают бизнес, ипотечников и семьи с детьми

Следим за большим совещанием президента

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У Владимира Путина сегодня большое совещание по поддержке экономики и социальной сферы. Речь пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительства и ипотеки.

Совещание пройдет в формате видеоконференции, мы следим за ним онлайн. Подключайтесь!

Видео: Истории из России / YouTube.com

Мария Захарова

Вдруг вы пропустили важную новость прошедших выходных: до конца года все выплаты и пособия будут назначаться гражданам без предоставления каких-либо справок.

Впрочем, это не значит, что получить их теперь сможет кто угодно — проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия. Различные государственные ведомства самостоятельно проверят заявителя в своих списках и найдут о нем информацию.

Постановление уже подписал Михаил Мишустин, оно будет действовать до 1 января 2021 года.

Мария Захарова

Кстати, в плане восстановления экономики всё-таки будут поправки, в скором времени обновленный вариант вновь покажут Владимиру Путину.

— Я точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу этого сделать, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда этот документ будет представлен Путину и общественности.

Песков напомнил, что президент рассмотрел рамочный план, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Было дано поручение насытить его конкретными положениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента, — цитирует Пескова ТАСС.

Мария Захарова

Пока ждем совещание, давайте посмотрим на последние цифры по коронавирусу. За минувшие сутки болезнь подтвердилась еще у 8246 человек, с начала пандемии в России официально выявили 537 210 заболевших. Уже 284 539 человек выздоровели, 7091 человек — скончался.

Мария Захарова

Планируемое время начала совещания — 14:30 мск. Но всё может сдвинуться.

Мария Захарова

Российская экономика восстанавливается после удара пандемии. В начале июня Путину представили план, по которому к концу 2021 года страна должна выйти на устойчивый рост доходов, а уровень безработицы упадет ниже 5%. 500 мероприятий из этого плана обойдутся казне в 5 триллионов рублей. Среди них — легальная удаленка, прямые выплаты по больничным, создание «социального казначейства», которое будет оказывать поддержку нуждающимся.

Кое-какие меры действуют уже (например, дополнительные пособия для семей с детьми и повышенное пособие по безработице).

Как представляли антикризисный план Путину, вы можете посмотреть по этой ссылке.

Мария Захарова

В совещании примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель ФНС Даниил Егоров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что будут выступать также «непосредственно представители общественности», в том числе предприниматели, получатели льготных ипотечных кредитов, многодетные семьи.

Мария Захарова

Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с большого совещания президента с членами правительства. Сегодня власти будут обсуждать, как в России поддерживают бизнес и социальную сферу, как исполняются «коронавирусные» программы помощи пострадавшим в пандемии. В этой трансляции будет видео с совещания, а также текстовые заметки ключевых моментов. Присоединяйтесь!

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Владимир Путинпандемия коронавирусаантикризис
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