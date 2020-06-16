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Губернатор Ярославской области отчитается о своей работе перед думой, не приходя на заседание

Ежегодное выступление об итогах деятельности правительства пройдёт в необычном формате

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Дмитрий Миронов расскажет депутата о своей работе удаленно

Дмитрий Миронов расскажет депутата о своей работе удаленно

Сегодня, 16 июня, губернатор Ярославской области отчитается перед региональной думой о проделанной за год работе. Правда, выступление его пройдёт в необычном формате — в режиме онлайн. Ещё более непривычным станет то, что депутатов разделят на две группы. Одни смогут только слушать Дмитрия Миронова. Вторые — ещё и задавать ему вопросы из отдельной комнаты.

— Выступление губернатора будет транслироваться в большом зале заседаний. Но, к сожалению, у нас нет технической возможности организовать оттуда обратную связь. Поэтому депутаты, которые приготовили вопросы, смогут задать их из отдельной аудитории. По регламенту представители каждой фракции смогут задать по три вопроса, — рассказали в облдуме.

При этом трансляция выступления губернатора также будет идти на сайте облдумы. Начало — в 11 часов.

Формат выступления губернатора связан с действующим сейчас режимом повышенной готовности из-за коронавируса.

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губернатордумаДмитрий Миронов
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