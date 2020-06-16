Губернатор Ярославской области отчитается о своей работе перед думой, не приходя на заседание

Сегодня, 16 июня, губернатор Ярославской области отчитается перед региональной думой о проделанной за год работе. Правда, выступление его пройдёт в необычном формате — в режиме онлайн. Ещё более непривычным станет то, что депутатов разделят на две группы. Одни смогут только слушать Дмитрия Миронова. Вторые — ещё и задавать ему вопросы из отдельной комнаты.



— Выступление губернатора будет транслироваться в большом зале заседаний. Но, к сожалению, у нас нет технической возможности организовать оттуда обратную связь. Поэтому депутаты, которые приготовили вопросы, смогут задать их из отдельной аудитории. По регламенту представители каждой фракции смогут задать по три вопроса, — рассказали в облдуме.

