Путин вышел из самоизоляции, чтобы наградить героев труда

— В этом году золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» вручаются в праздничный день — в День России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству, — заявил президент перед награждением. — Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

Путин поблагодарил каждого, кто получал сегодня звезду Героя труда. Особенное внимание он уделил Леониду Рошалю, подчеркнув, насколько сегодня важен труд врачей и медсестер. Рошаль, в свою очередь, сказал, что хочет разделить эту награду со всеми медиками.