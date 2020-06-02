Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля. Меньше чем за сутки в Сети появились сразу два видеоролика, которые посвящены голосованию и поправкам. Первый авторства РИА ФАН, второй — уличного художника Тимофея Ради. Мы их вам покажем, а как к ним относиться, вы, пожалуйста, решите сами.



РИА ФАН выпустило видео вчера. Оно опирается на конкретный блок поправок, которые посвящены семье и детям. Точнее, исходя из ролика, на одну единственную — о внесении в Конституцию понятия брака как союза мужчины и женщины. Действие в ролике происходит в 2035 году: сотрудница детского дома снимает на видео радостное событие — одного из воспитанников усыновили. Но радостное для воспитателей и нянечек событие омрачается тем, что ребенок, как выяснилось, уедет в семью из двух мужчин. После того как мальчик садится в машину, а пара целуется, голос за кадром предлагает зрителю решить будущее страны.