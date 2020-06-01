Сегодня во время онлайн-совещания Владимир Путин назвал новую дату голосования за поправки в Конституцию. Оно пройдет 1 июля. По словам президента, 30 дней хватит для того, чтобы закончить всю подготовку.



— Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами, — сказал президент.

