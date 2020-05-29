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24 июня будет выходным днём

24 июня будет выходным днём

Сегодня, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочим днём 24 июня, когда в России будет проходить парад Победы. При этом зарплата будет сохранена. Указ уже опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что в этот день в Москве на Красной площади и в других городах России пройдут парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.

Таким образом, в июне у россиян будет четыре официальных праздничных дня.

В июне у россиян будет четыре праздничных выходных дня

В июне у россиян будет четыре праздничных выходных дня

Напомним, о том, что парад Победы проведут 24 июня, Владимир Путин объявил во вторник, 26 мая. А на следующий день в Кремле анонсировали, что на работу в этот день россиянам идти будет не нужно.

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выходной деньВладимир Путинпарад ПобедыДень Победы — 2020
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