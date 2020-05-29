Сегодня, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочим днём 24 июня, когда в России будет проходить парад Победы. При этом зарплата будет сохранена. Указ уже опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что в этот день в Москве на Красной площади и в других городах России пройдут парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.

Таким образом, в июне у россиян будет четыре официальных праздничных дня.