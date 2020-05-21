Через две недели мэр Ярославля Владимир Волков отчитается о своей работе за 2019 год (он обязан делать это каждый год). Задать свои вопросы и поставить ему оценку смогут лишь депутаты муниципалитета. Но мы узнали мнения и у других жителей города. Интересно будет посмотреть, совпадет ли в целом взгляд горожан и депутатов на работу градоначальника.
Денис Карпов, преподаватель ЯрГУ (оценка — 3 балла):
— Очень сложно дать характеристику чиновнику, о котором я как житель города слышал не так много. Где-то в новостях видел упоминания: замена плитки на улицах, где и так, казалось, всё было хорошо, или продажа троллейбусного депо. Я специально не интересовался работой мэра, но я не вижу, чтобы с его приходом что-то изменилось. Видимо, Ярославль уже рассматривается чиновниками как трамплин — благо столица рядом. А вот о городе, судя по зимним дорогам (я пешеход, имею в виду тротуары), судя по мусору в городе, по неустроенности, заботится мало кто. Пока я не могу никак оценить деятельность нашего мэра. Хотелось бы её увидеть. И не PR-акции, а просто постепенное благоустройство, наведение чистоты, ремонт домов и прочее.
Темур Абдуллаев, автоактивист (оценка — 3):
— Мэр Волков сократил диалог жителей с властью почти до нуля. Город грязный, городское хозяйство в упадке, дороги разбитые. Но в его команде появились специалисты. Надеюсь, что они пришли надолго и помогут спасти ситуацию.
Руслан Маслов, общественник (оценка — 3):
— Из основных событий в городе вспоминается не самое хорошее: это мучительный ремонт многострадальных Тутаевского шоссе и Добрынинского моста, ледяные тротуары зимой и лужи весной, а осенью в плохую погоду даже в центре города. Вечные ямы на дорогах, которые не могут заделать, планы по строительству жилого комплекса вместо троллейбусного депо, проблемы с освещением в городе и дорогами на кладбища. Хорошее — это то, что все-таки какой-то ремонт в городе да идёт. Вообще Ярославль всегда красив, если под ноги не смотреть. Хотелось бы, чтобы и под ногами, и колёсами он тоже радовал нас. Из того, что я бы хотел посоветовать, — почаще гулять по Ярославлю в свободное время и общаться с жителями.
Руслан Халюзов, актёр театра и кино (минус 3 балла):
— На мой взгляд, он не сделал ровно ничего хорошего за время своей работы, а некоторые позиции в городе ухудшил. Я советую ему в 2020 подать заявление об уходе с должности, а вслед за этим вообще прекратить работу в органах власти на руководящих должностях.
Антон Кононов, урбанист (оценка — 0):
— Всё очень плохо. Я даже не могу поставить кол, так как это будет означать, что мэр что-то сделал. Город вообще никак не развивался, скорее сильно деградировал: закрытие троллейбусного депо — ошибка, с которой жить ещё многим поколениям ярославцев. Закрытие пешеходного перехода на Московском — ещё одна вредительская мэра. В Ярославле темно, ужасные дороги, с общественным транспортом полная беда.
Оксана Ильичёва, предприниматель (оценка -1):
— Более запущенного и неухоженного Ярославля сложно вспомнить. Проблемы общественного транспорта решаются далеко не в пользу жителей города, нет дорог и разметки на оставшемся асфальте, мусор на тротуарах в центре города ещё более красноречиво показывает всю картину.
Александр Лузинов, председатель дома в Дзержинском районе (оценка — 2):
— Мы писали коллективное письмо в мэрию от всех домов 14 и 15 микрорайонов с просьбой перевести нас на Тенинскую котельную. Та котельная, которая подключена к нашим домам сейчас, ужасно выполняет свои обязательства. Очень надеемся, что Владимир Волков наконец услышит нас.
Мария Стукалкина, бухгалтер в декрете (оценка — 2):
— Столица Золотого кольца — одно название. Снаружи здания делают, а что творится во дворах центра города, даже говорить не хочется. Устроили туалет на руинах. Дороги даже в центре города разваливаются — яма на яме. А в районах, что творится, — все тротуары развалены, коляска дребезжит будто сейчас сломается. Раньше за городом ухаживали, а сейчас всё пустили на самотёк.
Дмитрий Кравцов, строитель (оценка — 5):
— Ругать власть — это такая российская традиция. Говорить, что мэр плохо строит дороги, не развивает город, может каждый, а что-то сделать никто не может. Мэр отказался от коммерческих кредитов для спасения городской казны. Всё и стало на вид, может, немного блёклым, но ведь все сферы продолжили работать. Уверен, что в 2020-м году Владимир Волков сможет достичь более высоких показателей.
Сергей Хавронин, технический писатель (оценка — 2):
— Что-то в городе делается, но это «что-то» преподносится как достижения, хотя по сути является обычной ежедневной работой мэра и его команды. Общественный транспорт не развивается и деградирует, дороги и тротуары ветшают, городская среда приходит в упадок.
Анна Кравчук, продавец (оценка — 1):
— В прошлом году видела мэра 2–3 раза в интернете на фотографиях с каких-то показательных выступлений.
Татьяна Чеботаева, студент-медик (оценка — 4):
— В целом есть позитивные моменты, но каким-то удивительным образом в час пик стало невозможно ездить на общественном транспорте. Может, есть какая-то возможность пустить больше транспорта или заменить наконец-то маршрутки на нормальные большие автобусы, трамваи и троллейбусы, как это практикуют в продвинутых городах Европы?