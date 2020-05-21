Через две недели мэр Ярославля Владимир Волков отчитается о своей работе за 2019 год (он обязан делать это каждый год). Задать свои вопросы и поставить ему оценку смогут лишь депутаты муниципалитета. Но мы узнали мнения и у других жителей города. Интересно будет посмотреть, совпадет ли в целом взгляд горожан и депутатов на работу градоначальника.



Денис Карпов, преподаватель ЯрГУ (оценка — 3 балла):



— Очень сложно дать характеристику чиновнику, о котором я как житель города слышал не так много. Где-то в новостях видел упоминания: замена плитки на улицах, где и так, казалось, всё было хорошо, или продажа троллейбусного депо. Я специально не интересовался работой мэра, но я не вижу, чтобы с его приходом что-то изменилось. Видимо, Ярославль уже рассматривается чиновниками как трамплин — благо столица рядом. А вот о городе, судя по зимним дорогам (я пешеход, имею в виду тротуары), судя по мусору в городе, по неустроенности, заботится мало кто. Пока я не могу никак оценить деятельность нашего мэра. Хотелось бы её увидеть. И не PR-акции, а просто постепенное благоустройство, наведение чистоты, ремонт домов и прочее.