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Лето ничего не изменит: глава Роспотребнадзора опровергла слова о том, что жара остановит COVID-19

Анна Попова напомнила, что в маске нужно ходить всегда, даже на улице

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По словам Анны Поповой, рост числа заражённых остановлен, но теперь нужно, чтобы число не росло совсем

По словам Анны Поповой, рост числа заражённых остановлен, но теперь нужно, чтобы число не росло совсем

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сегодня выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ещё ранее, из промо выпуска, стало известно, что рост числа заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Однако, как глава Роспотребнадзора отметила далее, ждать скорого снятия всех мер не стоит. Не спасёт даже жара, в которой, как считали многие, вирус не распостраняется.

— Мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна. Но ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения, — сказала Анна Попова. — Все должны быть в масках. На улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в этом помещении.

Также она посоветовала поубавить надежды тем, кто всё ещё планирует провести отпуск на курорте. Даже если речь идёт о российском курорте.

— Это [отдых на российском курорте] тоже пока из области больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — заключила Попова.

Полностью ситуация с коронавирусом будет под контролем, когда, как сказала Анна Попова, число новых заражённых в стране будет равно нулю.

По последним данным федерального оперштаба, в стране 281 752 заболеваний коронавирусом, за последние сутки к ним прибавились 9709 человек. Скончались за сутки 94 пациента с COVID-19 (общее число — 2631), выздоровели 4207 (всего с начала пандемии выписано 67 373 человека).

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коронавирус в РоссииРоспотребнадзорАнна Попова
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