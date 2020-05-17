Лето ничего не изменит: глава Роспотребнадзора опровергла слова о том, что жара остановит COVID-19

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сегодня выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ещё ранее, из промо выпуска, стало известно, что рост числа заболеваемости коронавирусом в России остановлен.
Однако, как глава Роспотребнадзора отметила далее, ждать скорого снятия всех мер не стоит. Не спасёт даже жара, в которой, как считали многие, вирус не распостраняется.
— Мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна. Но ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения, — сказала Анна Попова. — Все должны быть в масках. На улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в этом помещении.
Также она посоветовала поубавить надежды тем, кто всё ещё планирует провести отпуск на курорте. Даже если речь идёт о российском курорте.
— Это [отдых на российском курорте] тоже пока из области больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — заключила Попова.
Полностью ситуация с коронавирусом будет под контролем, когда, как сказала Анна Попова, число новых заражённых в стране будет равно нулю.
По последним данным федерального оперштаба, в стране 281 752 заболеваний коронавирусом, за последние сутки к ним прибавились 9709 человек. Скончались за сутки 94 пациента с COVID-19 (общее число — 2631), выздоровели 4207 (всего с начала пандемии выписано 67 373 человека).