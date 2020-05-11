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Владимир Путин сегодня обратится к нации

Обращение запланировано перед совещанием с оперштабом

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Президент расскажет о новых мерах поддержки

Президент расскажет о новых мерах поддержки

Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки как граждан, так и экономики страны.

Сегодня же состоится совещание президента по ситуации с распространением коронавируса в России. Владимир Путин обсудит с оперштабом возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следить за выступлением можно будет в нашей онлайн-трансляции.

Ранее вирусологи отмечали, что выход на плато возможен в конце мая — начале июня. При этом в Роспотребнадзоре не исключают, что часть ограничений сохранится в стране, пока не появится вакцина от коронавируса.

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коронавирусВладимир Путинпандемия
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