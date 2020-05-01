Глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии.

— Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — приводит пресс-служба слова Якушева.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.



Upd. Позже стало известно, что все руководство Минстроя уже сдало тесты на коронавирус. Больше, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, положительных результатов нет.