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Глава Минстроя и его заместитель заразились коронавирусом

Владимир Якушев ляжет в больницу и будет находиться под наблюдением врачей

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Владимир Якушев будет проходить лечение в одной из московских больниц

Владимир Якушев будет проходить лечение в одной из московских больниц

Глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии.

— Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — приводит пресс-служба слова Якушева.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

Upd. Позже стало известно, что все руководство Минстроя уже сдало тесты на коронавирус. Больше, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, положительных результатов нет.

Накануне, напомним, стало известно о том, что коронавирус диагностирован у премьер-министра России Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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правительствокоронавирус в РоссииВладимир Якушев
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