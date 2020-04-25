2020 год будет экономически сложным для всех, в том числе для бюджета Ярославля, который уже сейчас не получает значительную часть доходов из-за кризиса во время коронавируса.

— Налоги снижаются, на сегодняшний день, по нашим прогнозам, это от 10% до 20%. По итогу месяца будет понятно. На сегодняшний день мы действуем в формате того бюджета, который приняли, с расчетом на максимальный доход, но пониманием, что нам не удастся собрать 100%, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Не хочу сейчас делать прогнозов об экономии. Чтобы говорить о ней, нужно понимать, о каких цифрах идет речь. Сейчас уже мэрия и департамент финансов озаботились тем, чтобы сократить расходы. Мы как распорядитель средств бюджета посмотрели все свои затраты, убрали все ненужные и сэкономили для бюджета около 1,5 миллиона.