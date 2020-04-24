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Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

Страна ждала обращения на этой неделе, но президент пообщался только с банкирами и губернаторами

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Путин сделает заявление до конца режима самоизоляции

Путин сделает заявление до конца режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня встретился с журналистами на брифинге. Отвечая на вопрос, когда Владимир Путин выступит с обращением о продлении или завершении режима самоизоляции, Песков не стал называть конкретную дату. Судя по всему, заявление будет на следующей неделе.

— Еще есть время, режим еще действует фактически неделю, поэтому неделя еще впереди есть, — цитирует Пескова ТАСС.

Ожидалось, что заявление будет сделано на этой неделе. Но президент провел несколько открытых видеоконференций с губернаторами и представителями банковского сектора без обращения к нации. В начале недели Путин заслушал доклады вирусологов и врачей Роспотребнадзора о сценариях пандемии коронавируса в России. Глава государства отмечал, что все данные экспертов будут учтены при решении вопроса по общей изоляции.

Вирусологи, кстати, сказали, что пик заболевания в России будет не раньше майских праздников.

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Владимир ПутинДмитрий Песковкоронавируссамоизоляцияпандемия
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