Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня встретился с журналистами на брифинге. Отвечая на вопрос, когда Владимир Путин выступит с обращением о продлении или завершении режима самоизоляции, Песков не стал называть конкретную дату. Судя по всему, заявление будет на следующей неделе.



— Еще есть время, режим еще действует фактически неделю, поэтому неделя еще впереди есть, — цитирует Пескова ТАСС.



Ожидалось, что заявление будет сделано на этой неделе. Но президент провел несколько открытых видеоконференций с губернаторами и представителями банковского сектора без обращения к нации. В начале недели Путин заслушал доклады вирусологов и врачей Роспотребнадзора о сценариях пандемии коронавируса в России. Глава государства отмечал, что все данные экспертов будут учтены при решении вопроса по общей изоляции.

