В Кремле продолжают обсуждать дату голосования за поправки в Конституцию. Мартовский указ президента предполагал, что голосование пройдет сегодня, 22 апреля, но планы изменила пандемия коронавируса. В качестве новых вариантов, пишет «Коммерсантъ», есть две даты: 24 июня и 8 июля.



По закону о конституционных поправках между назначением голосования и самим голосованием должно пройти не менее 30 дней. Это значит, что указ о новой дате должен последовать в конце мая либо в начале июня. В любом случае дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

