Сегодня стало известно о смерти депутата Мособлдумы Ивана Жукова, экс-главы фракции «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте Думы. Точная причина смерти депутата пока неизвестна, однако его коллеги заявляют, что у Жукова была ранее диагностирована коронавирусная инфекция.

— Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же. Ведь ты неуёмный, беспокойный, «ершистый», как ты говорил. С чего бы тебе уходить вот так — когда столько дел, не переделать. И везде ты успевал, выкладывался. Теперь — как обрыв в потоке света. Больно очень. Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван Николаевич, — написал в своем Instagram глава Богородского городского округа Игорь Сухин.