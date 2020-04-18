Владимир Путин в этом году не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу». На этот раз Путин останется дома и поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.

Владимир Путин с начала первого президентского срока на Пасху отправлялся в главный храм страны. Только в 2003 году он сделал исключение и посетил храм в Душанбе, где находился с официальным визитом. В этом году традицию пришлось нарушить из-за пандемии коронавируса. Сейчас президент находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а совещания с правительством проводит в режиме видеоконференции.