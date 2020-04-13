Сегодня во время совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией Владимир Путин рассказал о том, как должна идти подготовка к пику эпидемии. По словам президента, он не пройден даже в Москве, а другие регионы отстают от столицы на 3–4 недели.

— Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации, я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, причём не только административного характера, — заявил президент. — Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.

