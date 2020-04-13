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Владимир Путин попросил докладывать ему о ситуации с коронавирусом ежедневно

Владимир Путин попросил докладывать ему о ситуации с коронавирусом ежедневно

Сегодня во время совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией Владимир Путин рассказал о том, как должна идти подготовка к пику эпидемии. По словам президента, он не пройден даже в Москве, а другие регионы отстают от столицы на 3–4 недели.

— Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации, я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, причём не только административного характера, — заявил президент. — Теперь по поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто в некоторых субъектах Федерации, где если не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чём идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю.

Владимир Путин также отметил, что, пока остается запас времени, его нужно использовать самым эффективным образом. Завершая совещание, он попросил министров докладывать ему о ситуации в ежедневном режиме. Большую часть поручений президент озвучил во время вступительной речи. Мы публиковали ее без сокращений.

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коронавирусВладимир Путин
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