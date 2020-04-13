Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учётом всех факторов.



В этой связи хотел бы вот что отметить. Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, мы это с вами хорошо знаем, относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?



Второе: для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам несмотря на то, что ситуация лучше не становится, всё-таки пока удаётся действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней. Я прошу Правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно.

