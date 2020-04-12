Ярославская областная дума одна из немногих не остановила работу во время режима самоизоляции. Депутаты продолжаются встречаться на заседаниях, где решают вопросы, в том числе, о президентских выплатах семьям по пять тысяч рублей. Без их решений невозможно выделять деньги из бюджета на все остро необходимые сейчас нужды.

В областной думе работают 50 депутатов и ещё несколько десятков обслуживающего персонала. И пускай на заседаний приходят не все, те, кто доходит, стараются обезопасить себя и других как могут.