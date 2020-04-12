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Некоторые депутаты сами шьют себе маски к заседаниям

Некоторые депутаты сами шьют себе маски к заседаниям

Ярославская областная дума одна из немногих не остановила работу во время режима самоизоляции. Депутаты продолжаются встречаться на заседаниях, где решают вопросы, в том числе, о президентских выплатах семьям по пять тысяч рублей. Без их решений невозможно выделять деньги из бюджета на все остро необходимые сейчас нужды.

В областной думе работают 50 депутатов и ещё несколько десятков обслуживающего персонала. И пускай на заседаний приходят не все, те, кто доходит, стараются обезопасить себя и других как могут.

Депутат-строитель Илья Круглов (слева) достал профессиональный респиратор. Павел Исаев нашёл медицинский

Депутат-строитель Илья Круглов (слева) достал профессиональный респиратор. Павел Исаев нашёл медицинский

Ольга Хитрова нашла многоразовую маску

Ольга Хитрова нашла многоразовую маску

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» (слева направо) в одном ряду и в защите

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» (слева направо) в одном ряду и в защите

Директор Радиозавода Сергей Якушев и экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас обезопасили друг друга в президиуме

Директор Радиозавода Сергей Якушев и экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас обезопасили друг друга в президиуме

На заседание думы пришёл детский омбудсмен в полном обмундировании

На заседание думы пришёл детский омбудсмен в полном обмундировании

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защитные маскиЯрославская областная дума
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