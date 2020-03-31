Госдума приняла пакет законов по коронавирусу. Документы ушли в Совет Федерации. Ожидается, что в ближайшее время сенаторы их одобрят.
В частности, правительство наделяется правом объявлять режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Прежде такое право было только у президента.
Еще один законопроект касается наказаний за нарушение карантина. В частности, поправки вносятся в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: для граждан предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Еще один блок поправок касается распространения фейков об эпидемии в интернете и СМИ. Юридическим лицам грозит штраф до трех миллионов рублей, а если фейк привел к смертям или массовым беспорядкам — штраф увеличивается до пяти миллионов рублей. Для граждан предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.
Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям — штраф до 2 миллионов рублей или доход осужденного за период до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.