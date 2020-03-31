Госдума приняла пакет законов по коронавирусу. Документы ушли в Совет Федерации. Ожидается, что в ближайшее время сенаторы их одобрят.



В частности, правительство наделяется правом объявлять режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Прежде такое право было только у президента.



Еще один законопроект касается наказаний за нарушение карантина. В частности, поправки вносятся в статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: для граждан предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

