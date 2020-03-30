«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянам. Оно опубликовано в официальных аккаунтах зампреда Совета безопасности России, в том числе во «ВКонтакте». Медведев призвал россиян не поддаваться панике из-за эпидемии COVID-19, но быть готовыми разным сценариям развития ситуации. В том числе, к ужесточению мер по борьбе с эпидемией.



— Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная, — заявил Медведев. — Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.

