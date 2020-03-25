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Владимир Путин объявил неделю выходных. Но это не все главные заявления

Владимир Путин объявил неделю выходных. Но это не все главные заявления

Сегодня Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России. Решение о выходе в прямой эфир на всю страну было принято после вчерашних совещаний по борьбе с распространением коронавируса в России. Президент рассказал, какие меры уже принимаются для борьбы с новой инфекцией и что ждет Россию в ближайшее время. Публикуем главные тезисы.

  1. Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплаты.
  2. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
  3. До конца года больничный будет рассчитываться из расчета не менее одного МРОТ.
  4. Пособие по безработице поднимут до 12 тысяч рублей.
  5. Малому и среднему бизнесу на 6 месяцев предоставят отсрочку по налогам, кроме НДС. Микропредприятиям — отсрочку по страховым взносам. В банковских кредитах они должны получить отсрочку также на полгода.
  6. Предусматривается возможность кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился (более чем на 30%), у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.
  7. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие на счета за рубеж, будут облагаться налогом не 2, а 15%.
  8. Страховые взносы с тех зарплат, которые выше МРОТ, снизят с 30 до 15%.
  9. Для граждан, у которых сумма банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги больше миллиона рублей, установят подоходный налог — 13% от процентов, получаемых с этих вложений.
  10. Голосование по поправкам к Конституции переносится на более позднюю дату.

Вот полное выступление Владимира Путина.

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Владимир Путинпоправки в Конституцию
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