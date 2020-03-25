Сегодня Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России. Решение о выходе в прямой эфир на всю страну было принято после вчерашних совещаний по борьбе с распространением коронавируса в России. Президент рассказал, какие меры уже принимаются для борьбы с новой инфекцией и что ждет Россию в ближайшее время. Публикуем главные тезисы.

Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплаты. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. До конца года больничный будет рассчитываться из расчета не менее одного МРОТ. Пособие по безработице поднимут до 12 тысяч рублей. Малому и среднему бизнесу на 6 месяцев предоставят отсрочку по налогам, кроме НДС. Микропредприятиям — отсрочку по страховым взносам. В банковских кредитах они должны получить отсрочку также на полгода. Предусматривается возможность кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился (более чем на 30%), у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие на счета за рубеж, будут облагаться налогом не 2, а 15%. Страховые взносы с тех зарплат, которые выше МРОТ, снизят с 30 до 15%. Для граждан, у которых сумма банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги больше миллиона рублей, установят подоходный налог — 13% от процентов, получаемых с этих вложений. Голосование по поправкам к Конституции переносится на более позднюю дату.

Вот полное выступление Владимира Путина.

