Мишустин снял с должности главу Роскомнадзора Александра Жарова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности главу Роскомнадзора. Распоряжение уже опубликовано на сайте кабмина.
— Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе, — говорится в документе.
Документ подписан Михаилом Мишустиным и уже вступил в силу.
О том, что это произойдёт, ранее со ссылкой на несколько собственных источников сообщал «Интерфакс». По данным агентства, с 24 марта Жаров может возглавить «Газпром-медиа», а должность главы Роскомнадзора займет начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов.
Александр Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске. Окончил Челябинский государственный медицинский университет, после чего девять лет работал по специальности. В 1998 году стал советником председателя правления РИА «Вести», в 1999-м — пресс-секретарем Минздрава РФ. С 2004 по 2006 годы работал сначала помощником, а потом и пресс-секретарем председателя правительства, в то же время учился в академии госслужбы. После этого занимал должности замдиректора ВГТРК, директора Департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 3 мая 2012 года был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Пока Жаров занимал пост главы Роскомнадзора, в России был реализован ряд запретов для СМИ, заблокированы многие сайты, был предпринят ряд попыток заблокировать Telegram, принят «пакет Яровой», закон о «суверенном интернете» и закон, наказывающий за фейки и оскорбление власти.