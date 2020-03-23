Мишустин снял с должности главу Роскомнадзора Александра Жарова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности главу Роскомнадзора. Распоряжение уже опубликовано на сайте кабмина.



— Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе, — говорится в документе.



Документ подписан Михаилом Мишустиным и уже вступил в силу.



О том, что это произойдёт, ранее со ссылкой на несколько собственных источников сообщал «Интерфакс». По данным агентства, с 24 марта Жаров может возглавить «Газпром-медиа», а должность главы Роскомнадзора займет начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов.