Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Но дату могут изменить из-за эпидемии коронавируса. На голосование выносится один вопрос.
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — такой вопрос будет в бюллетенях.
Указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию не ограничен датой, если ситуация потребует, голосование будет перенесено
На встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Путин сказал, что голосование будет проводиться, только если эпидемиологическая ситуация позволит.
— Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия, — сказал Путин во время встречи с Памфиловой.
Владимир Путин подписал закон ещё 14 марта. Его уже одобрил Конституционный суд.
Голосовать за поправки.