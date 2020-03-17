Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Но дату могут изменить из-за эпидемии коронавируса. На голосование выносится один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — такой вопрос будет в бюллетенях.

Указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию не ограничен датой, если ситуация потребует, голосование будет перенесено



На встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Путин сказал, что голосование будет проводиться, только если эпидемиологическая ситуация позволит.