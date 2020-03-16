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Политика Как меняют Конституцию

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Теперь осталось только всенародное голосование

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Владимир Путин подписал законопроект ещё несколько дней назад

Владимир Путин подписал законопроект ещё несколько дней назад

Конституционный суд сегодня признал законными поправки, которые предложено внести в Конституцию. Проверка проводилась после того, как проект поправок подписал президент. Суд постановил, что не вступившие в силу положения закона о поправках соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Заключение на 52 листах было выпущено 16 марта, его незамедлительно направили президенту.

— Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, — сообщается в документе суда.

Теперь осталось только ждать голосования

Теперь осталось только ждать голосования

Владимир Путин подписал закон ещё 14 марта. Следующим этапом станет всенародное голосование. Оно запланировано на 22 апреля.

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Конституционный судпоправки к Конституции
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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
16 мар 2020 в 17:04

а никто и не сомневался в чудесной магии темнейшего 😁

Голос народа
16 мар 2020 в 17:04

Насилие над здравым смыслом достигло верхней точки