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Политика Как меняют Конституцию

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Тот самый, который обнуляет президентские сроки

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Теперь документ изучат в Конституционном суде

Теперь документ изучат в Конституционном суде

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, его опубликовали на портале правовой информации.

После этого у Конституционного суда будет семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли Основному Закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.

Ранее Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию. Тот самый, который чуть раньше хором одобрила Госдума и который обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

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КонституцияВладимир Путинпоправкизакон
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
14 мар 2020 в 15:39

Да, неужели, безнадёга. Что хотят, то и творят. Как разыгранный спектакль в стране. Первый лицедей Терешкова, затем всенародно любимые депутаты. И вот, завершающий штрих главнокомандующего. Наверное, пока все люди и во всех городах на пикеты не пойдут, пока против все здравомыслящие не проголосуют, так и будем влачить жалкое существование. Будем до бесконечности!

ваш господин
14 мар 2020 в 16:12

царь то не настоящий !😁

Гость
14 мар 2020 в 14:29

Обнулился. Не понимаю зачем ещё идти на какие-то опросы, если закон уже вступил в силу.