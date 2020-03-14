Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, его опубликовали на портале правовой информации.



После этого у Конституционного суда будет семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли Основному Закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.

