«Брак — это союз мужчины и женщины»: о чём думали депутаты, поддерживая поправки в Конституцию

Депутаты Ярославской областной думы поддержали поправки в Конституцию России Фото: Ярославская областная дума

Большинство региональных парламентов поддержали поправки в Конституцию России. Обсуждение прошло в 62 из 85 регионов, пока поправки поддержали везде. Необходимый минимум для принятия закона — 56 субъектов. Выступила за и Ярославская областная дума, против не проголосовал ни один депутат.

Мы решили узнать у участников процесса, о чём они думали, когда принимали решение, как проголосовать.

Антон Капралов, «Единая Россия» (голосовал за):

— Поправки помогут нашей стране быть сильнее в политическом смысле, закрепят верховенство российского права, дальнейшее укрепление позиций России, правовое социальное государство. Это даёт закрепление конституционной нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Закрепление обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети — важнейшим приоритетом государственной политики России. Президент Владимир Путин предложил создать все условия подрастающему поколению, чтобы оно могло развиваться во всех областях. В Конституцию вносится упоминание о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, а государство, со своей стороны должно создавать условия для их всестороннего образования, воспитания патриотизма и воспитания у них уважения к старшим. Среди одобренных предложений также прописать в Конституции, что брак — это союз мужчины и женщины.



Сергей Хабибулин, «Справедливая Россия» (единственный, кто хотел голосовать против, но в последний момент воздержался):

— Депутаты Государственной думы России от нашей партии вносили 39 поправок, из них прошло только 13. В частности наша просьба закрепить в Конституции, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть — 55 лет, для мужчин — 60 лет, не прошла. И обнулять не президентские срок, а пенсионный возраст — вернуть как было.

Противников изменения Конституции России в Ярославской областной думе не нашлось Фото: Михаил Контуев

Елена Кузнецова, КПРФ (воздержалась):

— Депутаты получили документы по поправкам в Конституцию накануне заседания. Разве можно с таким объёмом информации ознакомиться в спешке? И голосование пакетом — это неправильно. Нужно было разбить на два блока: социальные поправки и политические поправки. С социальными отчасти я согласна, с политическими — нет.

Алексей Константинов, «Единая Россия» (голосовал за):

— Изменения закрепят социальные гарантии государства, модернизируют политическую систему страны и организацию деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.



Шакир Абдулаев, КПРФ (воздержался):

— Меняются конституции, меняются законы, но жизнь народов России должна всегда улучшаться, должна расти зарплата, должны улучшаться заводы. Но мы за последние много лет этого не видим. Мы ездим по области и видим ухудшающееся состояние. Сейчас узаконивается нищее состояние, узакониваются низкие зарплаты. Есть политическая часть, ради которой всё это затеяно. Мне, конечно, жаль. Хотелось бы, чтобы внешняя и внутренняя политика развивались в соотношении друг с другом. Я не имею морального права поддержать данную поправку. Работу над поправками в Конституцию России начали 20 января 2020 года — в этот день создали рабочую группу. С того дня успели внести больше 400 изменений во многие статьи Конституции. Так, в главу о федеративном устройстве страны внесли больше 30 правок, в главу о деятельности президента — 19, в части о работе Правительства РФ — 16 поправок, о работе органов местного самоуправления — 12.

Теперь у Конституционного суда есть семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли основному закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдёт противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля ), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.

