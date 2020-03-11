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Политика

Губернатор заставил подчинённых чаще отчитываться перед ярославцами о работе

Дмитрий Миронов потребовал чиновников пересмотреть свои графики

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Подчинённым губернатор дал наказ

Подчинённым губернатор дал наказ

На минувшей встрече губернатора Ярославкой области Дмитрия Миронова и главных редакторов СМИ подняли вопрос об открытости власти. Многие руководители изданий пожаловались на то, что от чиновников стало всё труднее добиться открытого диалога, чтобы получить разъяснения по важным проблемам. Тогда Миронов пообещал «открыть» чиновников для людей. Видимо, процесс начался. Сегодня на заседании правительства области губернатор попросил подчинённых пересмотреть свои отношения со СМИ.

— Узнал, что есть мнение о закрытости руководства области. Поэтому прошу глав департаментов не реже раза в полгода организовывать встречи с журналистами, проводить пресс-конференции и брифинги, особенно когда этого требует информационная обстановка. Журналисты должны получать информацию из первых рук. Прошу скорректировать свои графики с учётом этих мероприятий, — сказал Дмитрий Миронов.

Встреча с главой региона длилась несколько часов. Говорили о скандале с застройкой троллейбусного депо, о выборах и о личном. Вся пресс-конференция — в коротком пересказе.

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Миронов
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КОММЕНТАРИИ (12)

НеравноДушный
11 мар 2020 в 13:59

А зачем чиновникам рассказывать о своей работе? Вышел на улицу, да посмотрел. Дороги разбиты, грязища, транспорт убитый. Вот и весь рассказ.

Гость
11 мар 2020 в 13:52

бред , надоел этот цирк и показуха , здравоохранение развалили , делаете вид что создаете новые рабочие места , а на деле одни менеджеры требуются , каждый месяц закрываются производства , почему ремонтируются дороги ? Почему вам приятно жить самим в разрухе ?

гость
11 мар 2020 в 14:06

думаю всем, в том числе и кореспондентам (им в первую очередь)
надо приготовится именовать сего чиновника: генерал-губернатор, префиксом "ваше сиятельство"
до возврата к монархии и крепостному праву, осталось совсем немного.