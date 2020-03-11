Губернатор заставил подчинённых чаще отчитываться перед ярославцами о работе

На минувшей встрече губернатора Ярославкой области Дмитрия Миронова и главных редакторов СМИ подняли вопрос об открытости власти. Многие руководители изданий пожаловались на то, что от чиновников стало всё труднее добиться открытого диалога, чтобы получить разъяснения по важным проблемам. Тогда Миронов пообещал «открыть» чиновников для людей. Видимо, процесс начался. Сегодня на заседании правительства области губернатор попросил подчинённых пересмотреть свои отношения со СМИ.

— Узнал, что есть мнение о закрытости руководства области. Поэтому прошу глав департаментов не реже раза в полгода организовывать встречи с журналистами, проводить пресс-конференции и брифинги, особенно когда этого требует информационная обстановка. Журналисты должны получать информацию из первых рук. Прошу скорректировать свои графики с учётом этих мероприятий, — сказал Дмитрий Миронов.

