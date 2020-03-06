Экс-губернатор, которого выгнали из именной ложи, пересел на трибуну к болельщикам

История c двумя губернаторами — настоящим и бывшим — переросла в публичную ссору. Началось с того, что первого ярославского губернатора Анатолия Лисицына попросили больше не приходить в специальную ложу на «Арене-2000», из которой он ходил смотреть хоккей.
Эту историю обсуждали все: кто-то возмущался, что так прогнали известного политика, при котором и был построен ледовый дворец. Другие говорили, что даже хорошо, что он спустится к людям. Но в конечном счёте вопрос задали действующему губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, почему Лисицына попросили больше не приходить в ложу.
— Никто не занимает его место. Никто не ограничивает в передвижениях.Он может находиться там, где захочет. Бывший губернатор, заслуженный человек, — ответил на пресс-конференции с главными редакторами Дмитрий Миронов.
Но после этих слов бывший губернатор всё равно смотрел последний матч «Локомотива» с «Йокеритом» с трибун вместе с простыми болельщиками.
— Я не знаю, действует запрет или нет, мне никто не говорил, что меня приглашают туда. Хватит уже эту тему мусолить, — ответил 76.RU Анатолий Лисицын. — С этой властью я решать вопросы не буду.