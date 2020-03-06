Экс-губернатор, которого выгнали из именной ложи, пересел на трибуну к болельщикам

История c двумя губернаторами — настоящим и бывшим — переросла в публичную ссору. Началось с того, что первого ярославского губернатора Анатолия Лисицына попросили больше не приходить в специальную ложу на «Арене-2000», из которой он ходил смотреть хоккей.

Эту историю обсуждали все: кто-то возмущался, что так прогнали известного политика, при котором и был построен ледовый дворец. Другие говорили, что даже хорошо, что он спустится к людям. Но в конечном счёте вопрос задали действующему губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, почему Лисицына попросили больше не приходить в ложу.