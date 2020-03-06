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Политика

Экс-губернатор, которого выгнали из именной ложи, пересел на трибуну к болельщикам

В Ярославле развернулась публичная ссора между двумя политиками

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Экс-губернатор спустился смотреть хоккей вместе со всеми зрителями

Экс-губернатор спустился смотреть хоккей вместе со всеми зрителями

История c двумя губернаторами — настоящим и бывшим — переросла в публичную ссору. Началось с того, что первого ярославского губернатора Анатолия Лисицына попросили больше не приходить в специальную ложу на «Арене-2000», из которой он ходил смотреть хоккей.

Эту историю обсуждали все: кто-то возмущался, что так прогнали известного политика, при котором и был построен ледовый дворец. Другие говорили, что даже хорошо, что он спустится к людям. Но в конечном счёте вопрос задали действующему губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, почему Лисицына попросили больше не приходить в ложу.

— Никто не занимает его место. Никто не ограничивает в передвижениях.Он может находиться там, где захочет. Бывший губернатор, заслуженный человек, — ответил на пресс-конференции с главными редакторами Дмитрий Миронов.

Но после этих слов бывший губернатор всё равно смотрел последний матч «Локомотива» с «Йокеритом» с трибун вместе с простыми болельщиками.

— Я не знаю, действует запрет или нет, мне никто не говорил, что меня приглашают туда. Хватит уже эту тему мусолить, — ответил 76.RU Анатолий Лисицын. — С этой властью я решать вопросы не буду.

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хоккейгубернатор
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КОММЕНТАРИИ (11)

Просто пенсионер
6 мар 2020 в 14:05

Новым властям мало что они " ушли " всех ярославцев из действующей власти, теперь взялись за бывших, это единственное где они могут реализовать данные им права, на экономику и социалку нужен ум и умение, а где их взять ...

Своя
6 мар 2020 в 14:02

Да бывший губернатор, как выразился Миронов, заслуженный человек, чего не скажешь о действующем губернаторе и мэре, город разваливается по кускам.

Гость
6 мар 2020 в 14:00

"Хватит уже эту тему мусолить, — ответил 76.RU Анатолий Лисицын."
Но Елкина не поняла и выпустила статью.