За медицину и соцполитику в Ярославской области будет отвечать чиновник из Мордовии

В правительстве Ярославской области кадровое пополнение. На пост заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения и социальной политики назначен вместо уволившегося Игоря Селезнева Анатолий Гулин. А начальником контрольно-ревизионной инспекции распоряжением губернатора стал Дмитрий Карпычев.
Дмитрий Миронов лично представил новых чиновников на заседании правительства 26 февраля.
— Я прошу всех наладить рабочее взаимодействие с коллегами, при необходимости оказывать помощь и поддержку. Не сомневаюсь, что они быстро войдут в курс дела и рабочий ритм, — сказал глава региона.
Известно, что Анатолий Гулин — кандидат медицинских наук, работает в сфере здравоохранения с 1989 года. В течение восьми лет он был главным врачом районной больницы, потом в течение семи лет возглавлял Мордовскую республиканскую клиническую больницу. В последующие годы занимал должность министра здравоохранения Мордовии, а затем руководил департаментом в Минздраве РФ.
Дмитрий Карпычев выходец из структуры Министерства внутренних дел, он много лет служил в подразделениях по экономической безопасности.