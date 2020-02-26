За медицину и соцполитику в Ярославской области будет отвечать чиновник из Мордовии

На пост заместителя председателя правительства Ярославской области по вопросам здравоохранения и социальной политики назначен Анатолий Гулин

В правительстве Ярославской области кадровое пополнение. На пост заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения и социальной политики назначен вместо уволившегося Игоря Селезнева Анатолий Гулин. А начальником контрольно-ревизионной инспекции распоряжением губернатора стал Дмитрий Карпычев.



Дмитрий Миронов лично представил новых чиновников на заседании правительства 26 февраля.



— Я прошу всех наладить рабочее взаимодействие с коллегами, при необходимости оказывать помощь и поддержку. Не сомневаюсь, что они быстро войдут в курс дела и рабочий ритм, — сказал глава региона.

