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Политика

За медицину и соцполитику в Ярославской области будет отвечать чиновник из Мордовии

Анатолий Гулин назначен заместителем председателя правительства вместо Игоря Селезнева

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На пост заместителя председателя правительства Ярославской области по вопросам здравоохранения и социальной политики&nbsp;назначен Анатолий Гулин

На пост заместителя председателя правительства Ярославской области по вопросам здравоохранения и социальной политики назначен Анатолий Гулин

В правительстве Ярославской области кадровое пополнение. На пост заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения и социальной политики назначен вместо уволившегося Игоря Селезнева Анатолий Гулин. А начальником контрольно-ревизионной инспекции распоряжением губернатора стал Дмитрий Карпычев.

Дмитрий Миронов лично представил новых чиновников на заседании правительства 26 февраля.

— Я прошу всех наладить рабочее взаимодействие с коллегами, при необходимости оказывать помощь и поддержку. Не сомневаюсь, что они быстро войдут в курс дела и рабочий ритм, — сказал глава региона.

Известно, что Анатолий Гулин — кандидат медицинских наук, работает в сфере здравоохранения с 1989 года. В течение восьми лет он был главным врачом районной больницы, потом в течение семи лет возглавлял Мордовскую республиканскую клиническую больницу. В последующие годы занимал должность министра здравоохранения Мордовии, а затем руководил департаментом в Минздраве РФ.

Дмитрий Карпычев стал начальником контрольно-ревизионной инспекции распоряжением губернатора

Дмитрий Карпычев стал начальником контрольно-ревизионной инспекции распоряжением губернатора

Дмитрий Карпычев выходец из структуры Министерства внутренних дел, он много лет служил в подразделениях по экономической безопасности.

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политикакадрыправительство Ярославской областиАнатолий ГулинДмитрий Карпычев
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
26 фев 2020 в 17:48

значит гробы опять подорожают 😁