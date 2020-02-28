Золотые дети выросли: чем занимаются наследники известных ярославских политиков

В России родиться в семье чиновника — значит, получить зелёный свет в любых направлениях. Зачастую это так, но не всегда. Для кого-то фамилия известного отца наоборот становится большим препятствием.
Чем же занимаются взрослые дети ярославских политиков, в каких сферах добиваются высот, с какими трудностями сталкиваются и как выглядят сейчас? Читайте в нашем обзоре.
Елена Терешкова
Дочь депутата Государственной думы России Валентины Терешковой после окончания мединститута посвятила себя работе в Центральном НИИ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Долгое время работала в должности хирурга-ортопеда. Потом Елена Андрияновна стала осваивать новые профессии. В 2014 году стала советником президента «Фондсервисбанка». Ей предстояло работать с военнослужащими, которые остались жить в районе Байконура и хотят перебраться в Московский регион, получив на льготных условиях ипотечное жильё. Но позже Терешкова ушла оттуда.
«Фондсервисбанк» — это расчетный банк ракетно-космической отрасли, и у него были крупные совместные проекты с Фондом Валентины Терешковой. В 2019 году предприятие переименовали в «Роскосмосбанк».
Сейчас, по данный сервиса «Контур.Фокус», Елена Терешкова значится одним из учредителей двух фармкомпаний: «Пробиофарм» и «АВАН». Оба предприятия зарегистрированы в Москве. Первая фирма производит инновационные препараты сорбированных пробиотиков. Производство компании налажено на трёх площадках, главная из которых находится в Оболенске. Вторая организация выпускает такие же препараты, как и первая: «Бифидумбактерин форте», «Пробифор» и «Флорин форте», но под брендом «пробиотики космических технологий».
Максим Вахруков
Сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова сейчас на виду. Любит яркие тусовки и довольно открыт к людям.
После того как в 1999 году окончил ЯрГУ по специальности «менеджмент», он пошёл работать в банковскую сферу. Десять лет шёл вверх по карьерной лестнице, работая в разных банках Ярославля и Москвы, и даже возглавил филиал банка в нашем городе.
Говорит, что на госслужбу не пошёл принципиально, чтобы не пересекаться интересами с делами своего отца. Но и с банковским делом завязал.
Сейчас Вахруков занимается ресторанным бизнесом — открыл несколько заведений в Ярославле. И кормит детей: работает директором по развитию «Комбината социального питания», который занимается производством еды для детских садов, школ, больниц и крупных предприятий.
Недавно Максим женился на девушке по имени Ирина, которая, как и он, работает в сфере ресторанного бизнеса. Свадьбу молодожёны отметили в Париже.
Дмитрий Волончунас
Сын первого мэра Ярославля Виктора Волончунаса Дмитрий пошёл по стопам своего отца — нашёл своё призвание в политике. Он работает депутатом городского муниципалитета.
Волончунас получил высшее образование — в 1995 году окончил местный политех и получил диплом инженера. А в 1999 году — ещё и диплом экономиста, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Впервые засветился, когда пошёл работать главным инженером на «Ярославльводоканал». Пошли слухи, мол, папа пристроил. Но никаких доказательств, естественно, не нашлось — просто пошёл работать по специальности. Но ненадолго. После того как в городе сменилась власть и вместо Виктора Волончунаса кресло мэра занял Евгений Урлашов, Дмитрию пришлось искать новую работу.
Пару лет Волончунас отработал заместителем гендиректора в «Ярославской генерирующей компании», и тут дело обернулось скандалом — от него потребовали вернуть выплаченные премии.
Потом Волончунас-младший возглавлял отвечающее за капитальное строительство муниципальное учреждение в подмосковных Химках. После вернулся на родину — в Ярославль. Сейчас он не только депутат. Деньги зарабатывает на посту генерального директора «Ярославльзаказчика».
Екатерина Волончунас
Внучка Виктора Волончунаса с раннего детства посвятила себя спорту. В
Где-то в 15–16 лет девочка всё же не удержалась — захотела пойти по стопам знаменитого в городе дедушки и достичь таких же серьёзных высот на политическом поприще. Она стала подрабатывать на выборах, вступила в «Молодую гвардию» и даже немного поработала помощником депутата Виктора Волончунаса. Параллельно с этим Катя продолжала заниматься конным спортом.
Выступать в категории «Юноши» (спортсмены с 14 до 18 лет) Екатерина Волончунас начала в 15 лет, но тогда не показала суперрезультата. Но уже через год со своим партнёром конём Хофасом они стали занимать лидирующие позиции в российском рейтинге спортсменов в своей возрастной категории. В 2011 году Хофас пал, и Катя на время завязала со спортом. Через полгода у Кати появилась лошадь Луиза, которая вернула её к жизни.
Катя достойно выступила на первенстве Европы в июле прошлого года, а в этом году попала в основной состав взрослой сборной России.
На спорт, правда, теперь у неё остаётся меньше времени, чем в детстве: много работы. Она устроилась по специальности — консультантом-юристом в строительную компанию. Но в свободное время продолжает тренироваться, и все отпуска у неё расписаны под даты турниров и соревнований.
Виталий Ефремов
У председателя муниципалитета Артура Ефремова трое детей, старшему — 19 лет. Виталий решил посвятить себя сначала плаванию, а потом — баскетболу. Играл в юниорском «Буревестнике», когда жил и учился в Ярославле. Но сейчас он в Москве, где выступает за сборную университета транспорта. Собственно, в этом вузе он сейчас и учится.
С политикой Виталию всё же пришлось столкнуться — он помогал отцу на выборах, работал в штабе. Но ему это не очень понравилось. Решил, что будет реализовывать свои способности в профессиональной деятельности — строительстве мостов и тоннелей на Северной железной дороге, ну и продолжит играть в баскетбол.
И другие дети Артура Ефремова не тянутся к политике: дочь Диана — творческий человек, она рисует и поёт; а младший сын Андрей занимается карате и намерен играть в одном из клубов NBA.
Анастасия Урлашова
Дочь экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, который сейчас сидит в колонии, ещё молода — Насте сейчас 25 лет. Она отучилась в университетском колледже ЯрГУ имени Демидова, а потом поступила на факультет психологии в ЯрГУ. Сейчас заканчивает магистратуру.
Близкие семьи Урлашовых говорят, что Настя планирует искать работу по специальности. Настя подрабатывала, но сказался скандал с отцом — были сложности, работодатели давали понять, что фамилия их смущает. Но девушка не сдается и собирается трудоустраиваться. Настя гордится своей фамилией и менять её не собирается.