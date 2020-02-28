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Политика Обзор

Золотые дети выросли: чем занимаются наследники известных ярославских политиков

Кто-то добился больших высот, а кто-то из-за фамилии отца не может найти работу

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Далеко не все дети политиков пошли по стопам своих родителей

Далеко не все дети политиков пошли по стопам своих родителей

В России родиться в семье чиновника — значит, получить зелёный свет в любых направлениях. Зачастую это так, но не всегда. Для кого-то фамилия известного отца наоборот становится большим препятствием.

Чем же занимаются взрослые дети ярославских политиков, в каких сферах добиваются высот, с какими трудностями сталкиваются и как выглядят сейчас? Читайте в нашем обзоре.

Елена Терешкова

В последние годы Елена Терешкова стала часто появляться на торжественных праздниках вместе с именитой мамой

В последние годы Елена Терешкова стала часто появляться на торжественных праздниках вместе с именитой мамой

Дочь депутата Государственной думы России Валентины Терешковой после окончания мединститута посвятила себя работе в Центральном НИИ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Долгое время работала в должности хирурга-ортопеда. Потом Елена Андрияновна стала осваивать новые профессии. В 2014 году стала советником президента «Фондсервисбанка». Ей предстояло работать с военнослужащими, которые остались жить в районе Байконура и хотят перебраться в Московский регион, получив на льготных условиях ипотечное жильё. Но позже Терешкова ушла оттуда.

«Фондсервисбанк» — это расчетный банк ракетно-космической отрасли, и у него были крупные совместные проекты с Фондом Валентины Терешковой. В 2019 году предприятие переименовали в «Роскосмосбанк».

Сейчас, по данный сервиса «Контур.Фокус», Елена Терешкова значится одним из учредителей двух фармкомпаний: «Пробиофарм» и «АВАН». Оба предприятия зарегистрированы в Москве. Первая фирма производит инновационные препараты сорбированных пробиотиков. Производство компании налажено на трёх площадках, главная из которых находится в Оболенске. Вторая организация выпускает такие же препараты, как и первая: «Бифидумбактерин форте», «Пробифор» и «Флорин форте», но под брендом «пробиотики космических технологий».

Максим Вахруков

Максим любит весёлые тусовки и путешествия

Максим любит весёлые тусовки и путешествия

Сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова сейчас на виду. Любит яркие тусовки и довольно открыт к людям.

После того как в 1999 году окончил ЯрГУ по специальности «менеджмент», он пошёл работать в банковскую сферу. Десять лет шёл вверх по карьерной лестнице, работая в разных банках Ярославля и Москвы, и даже возглавил филиал банка в нашем городе.

Говорит, что на госслужбу не пошёл принципиально, чтобы не пересекаться интересами с делами своего отца. Но и с банковским делом завязал.

Сейчас Вахруков занимается ресторанным бизнесом — открыл несколько заведений в Ярославле. И кормит детей: работает директором по развитию «Комбината социального питания», который занимается производством еды для детских садов, школ, больниц и крупных предприятий.

Недавно Максим женился на девушке по имени Ирина, которая, как и он, работает в сфере ресторанного бизнеса. Свадьбу молодожёны отметили в Париже.

Дмитрий Волончунас

Дмитрий работает депутатом муниципалитета Ярославля

Дмитрий работает депутатом муниципалитета Ярославля

Сын первого мэра Ярославля Виктора Волончунаса Дмитрий пошёл по стопам своего отца — нашёл своё призвание в политике. Он работает депутатом городского муниципалитета.

Волончунас получил высшее образование — в 1995 году окончил местный политех и получил диплом инженера. А в 1999 году — ещё и диплом экономиста, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Впервые засветился, когда пошёл работать главным инженером на «Ярославльводоканал». Пошли слухи, мол, папа пристроил. Но никаких доказательств, естественно, не нашлось — просто пошёл работать по специальности. Но ненадолго. После того как в городе сменилась власть и вместо Виктора Волончунаса кресло мэра занял Евгений Урлашов, Дмитрию пришлось искать новую работу.

Пару лет Волончунас отработал заместителем гендиректора в «Ярославской генерирующей компании», и тут дело обернулось скандалом — от него потребовали вернуть выплаченные премии.

Потом Волончунас-младший возглавлял отвечающее за капитальное строительство муниципальное учреждение в подмосковных Химках. После вернулся на родину — в Ярославль. Сейчас он не только депутат. Деньги зарабатывает на посту генерального директора «Ярославльзаказчика».

Екатерина Волончунас

Для Кати конный спорт намного интереснее, чем политика

Для Кати конный спорт намного интереснее, чем политика

Внучка Виктора Волончунаса с раннего детства посвятила себя спорту. В 5 лет она начала заниматься бальными танцами. В 13 девочка сильно выросла, и ей было трудно подобрать партнера, рядом с которым она бы не выглядела «каланчой». В то время она ходила кормить и гладить лошадей на конно-каретный двор и в один прекрасный день заявила: «Хочу сесть на лошадь!» Сначала было сложно, но потом Екатерина стала показывать неплохие результаты.

Где-то в 15–16 лет девочка всё же не удержалась — захотела пойти по стопам знаменитого в городе дедушки и достичь таких же серьёзных высот на политическом поприще. Она стала подрабатывать на выборах, вступила в «Молодую гвардию» и даже немного поработала помощником депутата Виктора Волончунаса. Параллельно с этим Катя продолжала заниматься конным спортом.

Выступать в категории «Юноши» (спортсмены с 14 до 18 лет) Екатерина Волончунас начала в 15 лет, но тогда не показала суперрезультата. Но уже через год со своим партнёром конём Хофасом они стали занимать лидирующие позиции в российском рейтинге спортсменов в своей возрастной категории. В 2011 году Хофас пал, и Катя на время завязала со спортом. Через полгода у Кати появилась лошадь Луиза, которая вернула её к жизни.

Катя достойно выступила на первенстве Европы в июле прошлого года, а в этом году попала в основной состав взрослой сборной России.

На спорт, правда, теперь у неё остаётся меньше времени, чем в детстве: много работы. Она устроилась по специальности — консультантом-юристом в строительную компанию. Но в свободное время продолжает тренироваться, и все отпуска у неё расписаны под даты турниров и соревнований.

Виталий Ефремов

Папа Артур пристально следит за успехами своих аполитичных детей

Папа Артур пристально следит за успехами своих аполитичных детей

У председателя муниципалитета Артура Ефремова трое детей, старшему — 19 лет. Виталий решил посвятить себя сначала плаванию, а потом — баскетболу. Играл в юниорском «Буревестнике», когда жил и учился в Ярославле. Но сейчас он в Москве, где выступает за сборную университета транспорта. Собственно, в этом вузе он сейчас и учится.

С политикой Виталию всё же пришлось столкнуться — он помогал отцу на выборах, работал в штабе. Но ему это не очень понравилось. Решил, что будет реализовывать свои способности в профессиональной деятельности — строительстве мостов и тоннелей на Северной железной дороге, ну и продолжит играть в баскетбол.

И другие дети Артура Ефремова не тянутся к политике: дочь Диана — творческий человек, она рисует и поёт; а младший сын Андрей занимается карате и намерен играть в одном из клубов NBA.

Анастасия Урлашова

С работой Насте пока не везёт, но она вплотную занимается учёбой

С работой Насте пока не везёт, но она вплотную занимается учёбой

Дочь экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, который сейчас сидит в колонии, ещё молода — Насте сейчас 25 лет. Она отучилась в университетском колледже ЯрГУ имени Демидова, а потом поступила на факультет психологии в ЯрГУ. Сейчас заканчивает магистратуру.

Близкие семьи Урлашовых говорят, что Настя планирует искать работу по специальности. Настя подрабатывала, но сказался скандал с отцом — были сложности, работодатели давали понять, что фамилия их смущает. Но девушка не сдается и собирается трудоустраиваться. Настя гордится своей фамилией и менять её не собирается.

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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
28 фев 2020 в 08:01

Насте Урлашовой,конечно,меньше повезло. Да и её отцу тоже((. Я,конечно,не политик,но пришлось столкнуться с ЕдиноРосами-хамское поведение и демонстрируют во всю свои связи. Всё этим сказано.

Юрий
28 фев 2020 в 08:43

Настенька симпотная!!!

Гость
28 фев 2020 в 09:09

Настя Урлашова - лучик света. Остальное - ...