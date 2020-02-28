Золотые дети выросли: чем занимаются наследники известных ярославских политиков

Далеко не все дети политиков пошли по стопам своих родителей Фото: Первый канал, Максим Вахруков, Екатерина Волончунас, Анастасия Урлашова

В России родиться в семье чиновника — значит, получить зелёный свет в любых направлениях. Зачастую это так, но не всегда. Для кого-то фамилия известного отца наоборот становится большим препятствием. Чем же занимаются взрослые дети ярославских политиков, в каких сферах добиваются высот, с какими трудностями сталкиваются и как выглядят сейчас? Читайте в нашем обзоре. Елена Терешкова



В последние годы Елена Терешкова стала часто появляться на торжественных праздниках вместе с именитой мамой Фото: кадр фильма Первого канала «Я всегда смотрю на звезды»

Дочь депутата Государственной думы России Валентины Терешковой после окончания мединститута посвятила себя работе в Центральном НИИ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Долгое время работала в должности хирурга-ортопеда. Потом Елена Андрияновна стала осваивать новые профессии. В 2014 году стала советником президента «Фондсервисбанка». Ей предстояло работать с военнослужащими, которые остались жить в районе Байконура и хотят перебраться в Московский регион, получив на льготных условиях ипотечное жильё. Но позже Терешкова ушла оттуда.

«Фондсервисбанк» — это расчетный банк ракетно-космической отрасли, и у него были крупные совместные проекты с Фондом Валентины Терешковой. В 2019 году предприятие переименовали в «Роскосмосбанк».

Сейчас, по данный сервиса «Контур.Фокус», Елена Терешкова значится одним из учредителей двух фармкомпаний: «Пробиофарм» и «АВАН». Оба предприятия зарегистрированы в Москве. Первая фирма производит инновационные препараты сорбированных пробиотиков. Производство компании налажено на трёх площадках, главная из которых находится в Оболенске. Вторая организация выпускает такие же препараты, как и первая: «Бифидумбактерин форте», «Пробифор» и «Флорин форте», но под брендом «пробиотики космических технологий». Максим Вахруков



Максим любит весёлые тусовки и путешествия Фото: Максим Вахруков / Facebook.com

Сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова сейчас на виду. Любит яркие тусовки и довольно открыт к людям. После того как в 1999 году окончил ЯрГУ по специальности «менеджмент», он пошёл работать в банковскую сферу. Десять лет шёл вверх по карьерной лестнице, работая в разных банках Ярославля и Москвы, и даже возглавил филиал банка в нашем городе.

Говорит, что на госслужбу не пошёл принципиально, чтобы не пересекаться интересами с делами своего отца. Но и с банковским делом завязал. Сейчас Вахруков занимается ресторанным бизнесом — открыл несколько заведений в Ярославле. И кормит детей: работает директором по развитию «Комбината социального питания», который занимается производством еды для детских садов, школ, больниц и крупных предприятий.

Недавно Максим женился на девушке по имени Ирина, которая, как и он, работает в сфере ресторанного бизнеса. Свадьбу молодожёны отметили в Париже. Дмитрий Волончунас



Дмитрий работает депутатом муниципалитета Ярославля Фото: Игорь Бортников

Сын первого мэра Ярославля Виктора Волончунаса Дмитрий пошёл по стопам своего отца — нашёл своё призвание в политике. Он работает депутатом городского муниципалитета. Волончунас получил высшее образование — в 1995 году окончил местный политех и получил диплом инженера. А в 1999 году — ещё и диплом экономиста, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Впервые засветился, когда пошёл работать главным инженером на «Ярославльводоканал». Пошли слухи, мол, папа пристроил. Но никаких доказательств, естественно, не нашлось — просто пошёл работать по специальности. Но ненадолго. После того как в городе сменилась власть и вместо Виктора Волончунаса кресло мэра занял Евгений Урлашов, Дмитрию пришлось искать новую работу.

Пару лет Волончунас отработал заместителем гендиректора в «Ярославской генерирующей компании», и тут дело обернулось скандалом — от него потребовали вернуть выплаченные премии. Потом Волончунас-младший возглавлял отвечающее за капитальное строительство муниципальное учреждение в подмосковных Химках. После вернулся на родину — в Ярославль. Сейчас он не только депутат. Деньги зарабатывает на посту генерального директора «Ярославльзаказчика». Екатерина Волончунас



Для Кати конный спорт намного интереснее, чем политика Фото: Мария Кириллова

Внучка Виктора Волончунаса с раннего детства посвятила себя спорту. В 5 лет она начала заниматься бальными танцами. В 13 девочка сильно выросла, и ей было трудно подобрать партнера, рядом с которым она бы не выглядела «каланчой». В то время она ходила кормить и гладить лошадей на конно-каретный двор и в один прекрасный день заявила: «Хочу сесть на лошадь!» Сначала было сложно, но потом Екатерина стала показывать неплохие результаты. Где-то в 15–16 лет девочка всё же не удержалась — захотела пойти по стопам знаменитого в городе дедушки и достичь таких же серьёзных высот на политическом поприще. Она стала подрабатывать на выборах, вступила в «Молодую гвардию» и даже немного поработала помощником депутата Виктора Волончунаса. Параллельно с этим Катя продолжала заниматься конным спортом.

Выступать в категории «Юноши» (спортсмены с 14 до 18 лет) Екатерина Волончунас начала в 15 лет, но тогда не показала суперрезультата. Но уже через год со своим партнёром конём Хофасом они стали занимать лидирующие позиции в российском рейтинге спортсменов в своей возрастной категории. В 2011 году Хофас пал, и Катя на время завязала со спортом. Через полгода у Кати появилась лошадь Луиза, которая вернула её к жизни. Катя достойно выступила на первенстве Европы в июле прошлого года, а в этом году попала в основной состав взрослой сборной России. На спорт, правда, теперь у неё остаётся меньше времени, чем в детстве: много работы. Она устроилась по специальности — консультантом-юристом в строительную компанию. Но в свободное время продолжает тренироваться, и все отпуска у неё расписаны под даты турниров и соревнований. Виталий Ефремов

Папа Артур пристально следит за успехами своих аполитичных детей Фото: Артур Ефремов

У председателя муниципалитета Артура Ефремова трое детей, старшему — 19 лет. Виталий решил посвятить себя сначала плаванию, а потом — баскетболу. Играл в юниорском «Буревестнике», когда жил и учился в Ярославле. Но сейчас он в Москве, где выступает за сборную университета транспорта. Собственно, в этом вузе он сейчас и учится.

С политикой Виталию всё же пришлось столкнуться — он помогал отцу на выборах, работал в штабе. Но ему это не очень понравилось. Решил, что будет реализовывать свои способности в профессиональной деятельности — строительстве мостов и тоннелей на Северной железной дороге, ну и продолжит играть в баскетбол. И другие дети Артура Ефремова не тянутся к политике: дочь Диана — творческий человек, она рисует и поёт; а младший сын Андрей занимается карате и намерен играть в одном из клубов NBA. Анастасия Урлашова



С работой Насте пока не везёт, но она вплотную занимается учёбой Фото: Анастасия Урлашова / Instagram.com