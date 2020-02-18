Мэр Ярославля вышел из отпуска на день раньше: что стало причиной

Сегодня на работу после отпуска вышел мэр города Владимир Волков. Хотя, как выяснилось, он мог этого и не делать
— Владимир Волков вышел на работу сегодня с утра, хотя официально он до завтрашнего дня находится в отпуске, — сообщили в мэрии Ярославля.
Официально мэр нигде не сообщал, что приступит к работе раньше. Но для подчинённых выход мэра на работу не стал неожиданностью, они уже знали, что он это сделает сегодня. Говорят, что это связано с визитом в город члена совета директоров глобального форума по детскому питанию Даниэля Балабана.
Известно, что эксперт из Бразилии ознакомился с системой организации школьного питания города, побывал в нескольких школьных столовых, посетил комбинат, который занимается организацией питания, пообщался с родителями учеников, а также провёл встречу с мэром Владимиром Волковым.
А вот многие жители города ждали мэра на работе ещё вчера, поэтому удивились, когда тот не появился на общегородской планёрке.
Пока глава города отдыхал, его обязанности исполняла Алла Кибец. 6 февраля она подписала разрешение на межевание площади Волкова. Многие опасаются, что это стало первым шагом к застройке этой территории. В прошлую пятницу собрался градостроительный совет, на котором обсудили, что происходит. Кстати, мэру Ярославля полагается каждый год отпуск продолжительностью 45 календарных дней.