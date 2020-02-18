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Политика

Мэр Ярославля вышел из отпуска на день раньше: что стало причиной

В городской администрации Владимира Волкова уже ждали

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Сегодня на работу после отпуска вышел мэр города Владимир Волков. Хотя, как выяснилось, он мог этого и не делать

— Владимир Волков вышел на работу сегодня с утра, хотя официально он до завтрашнего дня находится в отпуске, — сообщили в мэрии Ярославля.

Официально мэр нигде не сообщал, что приступит к работе раньше. Но для подчинённых выход мэра на работу не стал неожиданностью, они уже знали, что он это сделает сегодня. Говорят, что это связано с визитом в город члена совета директоров глобального форума по детскому питанию Даниэля Балабана.

Известно, что эксперт из Бразилии ознакомился с системой организации школьного питания города, побывал в нескольких школьных столовых, посетил комбинат, который занимается организацией питания, пообщался с родителями учеников, а также провёл встречу с мэром Владимиром Волковым.

А вот многие жители города ждали мэра на работе ещё вчера, поэтому удивились, когда тот не появился на общегородской планёрке.

Пока глава города отдыхал, его обязанности исполняла Алла Кибец. 6 февраля она подписала разрешение на межевание площади Волкова. Многие опасаются, что это стало первым шагом к застройке этой территории. В прошлую пятницу собрался градостроительный совет, на котором обсудили, что происходит. Кстати, мэру Ярославля полагается каждый год отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

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политикаВладимир ВолковАлла Кибец
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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
18 фев 2020 в 17:52

Снег растаял, можно на работу выходить, акты выполненных работ подписывать.

Василий
18 фев 2020 в 19:49

Ну вышел мэр или нет, нормальному человеку, занимающемуся делом - глубоко по барабану. Исключение составляют постояльцы различных форумов и сайтов. Меня больше всего развеселило в этой статье фраза, - "... многие жители города ждали мэра на работе ещё вчера, поэтому удивились, когда тот не появился на общегородской планёрке". Человек, писавший статью, наверное в КВН участвует.

человек
18 фев 2020 в 18:12

и что из этого?вышел,потом в 10 раз больше отгуляет.а мы и не заметили пропажу"борца".Зам.и без него и с ним подпишет всё и всем ,полгорода разбазарит!