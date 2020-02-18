Мэр Ярославля вышел из отпуска на день раньше: что стало причиной

Сегодня на работу после отпуска вышел мэр города Владимир Волков. Хотя, как выяснилось, он мог этого и не делать

— Владимир Волков вышел на работу сегодня с утра, хотя официально он до завтрашнего дня находится в отпуске, — сообщили в мэрии Ярославля.

Официально мэр нигде не сообщал, что приступит к работе раньше. Но для подчинённых выход мэра на работу не стал неожиданностью, они уже знали, что он это сделает сегодня. Говорят, что это связано с визитом в город члена совета директоров глобального форума по детскому питанию Даниэля Балабана.