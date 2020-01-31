«Официально не сообщается»: губернатор Ярославской области зачастил с поездками в Москву

Губернатор Ярославской области в ближайшее время встретится с заместителем руководителя аппарата Правительства России Юрием Любимовым.



— Официально о визите Дмитрия Миронова к Юрию Любимову нигде не сообщается, поэтому и тема диалога неизвестна, — сообщил источник 76.RU в правительстве Ярославской области. — Вероятно, что будут обсуждать поддержку бизнеса со стороны государства.

