«Официально не сообщается»: губернатор Ярославской области зачастил с поездками в Москву

Губернатор Ярославской области в ближайшее время встретится с заместителем руководителя аппарата Правительства России Юрием Любимовым.
— Официально о визите Дмитрия Миронова к Юрию Любимову нигде не сообщается, поэтому и тема диалога неизвестна, — сообщил источник 76.RU в правительстве Ярославской области. — Вероятно, что будут обсуждать поддержку бизнеса со стороны государства.
Ранее ярославский губернатор уже провёл две встречи в Москве с министрами из нового состава правительства. Сначала он побывал у
Как поговаривают в правительстве, новые министры пытаются заручиться поддержкой Миронова, который в ближайшем будущем может занять пост в силовых ведомствах после изменений в Конституции. Сам он ранее говорил, что продолжает работать на посту губернатора Ярославской области.
Дмитрий Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации. В 2013 году перешёл на службу в МВД России помощником министра внутренних дел Российской Федерации. В феврале 2014 года назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России. С 12 мая 2014 года по декабрь 2015 года он возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. 27 июля 2016 года Дмитрий Миронов был вызван на беседу к президенту России Владимиру Путину, после чего был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до выборов в сентябре 2017 года. На состоявшихся в сентябре 2017 года выборах губернатора Ярославской области Миронов получил 79% голосов при явке 33,86%. 19 сентября он вступил в должность на 5-летний срок.