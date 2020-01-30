Мишустин распорядился закрыть границу России из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы Российской Федерации на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса из Китая. Об этом сообщает ТАСС.
— Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ], — сказал премьер, открывая заседание правительства.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. На сегодняшний день с подозрением на новый коронавирус по всему миру госпитализировано почти 8 тысяч человек, умерло 170.