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Политика Китайский коронавирус

Мишустин распорядился закрыть границу России из-за коронавируса

Пока речь идет о закрытии границы только на Дальнем Востоке

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С подозрением на коронавирус госпитализированы почти восемь тысяч человек по всему миру

С подозрением на коронавирус госпитализированы почти восемь тысяч человек по всему миру

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы Российской Федерации на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ], — сказал премьер, открывая заседание правительства.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. На сегодняшний день с подозрением на новый коронавирус по всему миру госпитализировано почти 8 тысяч человек, умерло 170.

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китайский коронавирусМихаил Мишустинздоровье
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
30 янв 2020 в 14:10

ну да... ну да...
закрыть из-за коронавируса дальневосточные границы,
из-за саранчи - южные...
в целях защиты материнства и детства - западные...
какие там остались? северные?
ну эти можно оставит открытыми...
что там кроме гагар, может угрожать российским чиновникам?
и все...
и, главное, не открывать потом!
на всякий случай... в целах безопасности...

гость
30 янв 2020 в 12:49

отличное решение, но закрывать надо не только дальний восток, а то побегут обходными путями.
да и сибирь надо почистить

ваш господин
30 янв 2020 в 12:44

какое мудрое и своевременное решение 😁