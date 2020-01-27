Мэр Ярославля призвал подчиненных сообщать о взятках

После ареста заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по подозрению в получении взятки мэр Ярославля Владимир Волков публично призвал подчиненных сообщать о подобных предложениях.



— В связи с событиями, которые произошли недавно, я обращаюсь к каждому из руководителей, — сказал он на общегородском совещании 24 января. — Наша работа сопряжена с людьми, подрядными организациями, с контрактами. Порой бывают просьбы о помощи, об ускорении каких-либо процедур. Хочу всем напомнить, что перед законом все равны, ни в коем случае ни на какие подобного рода действия идти нельзя. Если вдруг предложения такого рода поступают, желательно о них сообщить.

