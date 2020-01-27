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Политика Задержали заммэра

Мэр Ярославля призвал подчиненных сообщать о взятках

Владимир Волков прокомментировал историю с задержанием своего заместителя

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Мэр Ярославля публично призвал подчиненных сообщать о взятках

Мэр Ярославля публично призвал подчиненных сообщать о взятках

После ареста заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по подозрению в получении взятки мэр Ярославля Владимир Волков публично призвал подчиненных сообщать о подобных предложениях.

— В связи с событиями, которые произошли недавно, я обращаюсь к каждому из руководителей, — сказал он на общегородском совещании 24 января. — Наша работа сопряжена с людьми, подрядными организациями, с контрактами. Порой бывают просьбы о помощи, об ускорении каких-либо процедур. Хочу всем напомнить, что перед законом все равны, ни в коем случае ни на какие подобного рода действия идти нельзя. Если вдруг предложения такого рода поступают, желательно о них сообщить.

Напомним, Бадаева задержали на прошлой неделе. По предварительной информации, он запросил от подрядчика 10% от суммы 12-миллионного контракта за то, чтобы без лишних хлопот принять и оплатить работы. На время следствия Бадаева взяли под стражу. Пока решено, что за решеткой он проведет два месяца. Впоследствии срок могут продлить. Однако адвокат Бадаева подал апелляцию на решение суда о выборе такой меры пресечения. Пока она еще не рассмотрена. Мэр Ярославля Владимир Волков признался, что для него задержание подчиненного стало ударом.

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Бадаеввзяткимэр Ярославля Владимир Волков
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КОММЕНТАРИИ (18)

Андрей
27 янв 2020 в 12:09

Мэр должен был как настоящий мужик и как порядочный чиновник после задержания зама уйти с поста мэра. Вот это поступок. А так он никто и звать ни как

Гость
27 янв 2020 в 12:02

Судя как плохо отремонтировали парк 30 лет победы в Дзержинском районе , начните с себя , если бы не было коррупции то парк бы был как в Европе

Евгений
27 янв 2020 в 11:59

У него с головой-то всё в порядке? Пусть жену спрашивает, как она успешной бизнес вумен стала или в зеркало пусть смотрит и спрашивает.