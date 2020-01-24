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Ярославский политолог рассказал, кто будет следующим президентом России

Может ли быть кто-то, кроме Путина

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Александр Миклин считает, что без Путина нас ждёт революционная ситуация&nbsp;

Александр Миклин считает, что без Путина нас ждёт революционная ситуация 

Ярославский политолог, автор книги «Либеральная революция в России. Изнанка» Александр Миклин рассказал, кто, по его мнению, может стать следующим президентом России. Он дал интервью ярославскому блогеру Даниле Грибову, где рассуждал о будущем страны. 

— 30 лет как я занимаюсь практической политологии. Давайте рассуждать вместе. Без Путина страна будет ввергнута в революционную ситуацию. У нас всё время так: уходит Ленин — революционная ситуация, Сталин, Брежнев — предреволюционная ситуация. Когда кто-то долгое время строит одну систему, после его ухода случается так, — считает Александр Миклин. 

Но всё же предполагает, кто может занять место Путина на выборах президента в 2024 году. 

— Я не исключаю, что Дмитрий Медведев появится к 2024 году в качестве кандидата в президенты. Мы не можем однозначно сказать, что будет так. Непонятно, сохранится ли он лидером партии «Единая Россия». Вероятно, он уйдёт в тень сейчас от негативной повестки.

Также политолог считает, что у власти должны находиться люди разных взглядов, в том числе технократы — представители бизнеса.

— Экономическая ситуация в стране на протяжении 5–7 лет сложная. Можно с утра до вечера показывать новости об Украине, но это уже не успокаивает. Мы живём в своём мире. Во внешнеполитических делах у нас вроде всё получается, а в экономике сложно, — говорит политолог. 

Давайте порассуждаем. Сценарий, начавшийся сейчас с переназначением правительства рассчитан на десять лет. 

После послания Владимира Путина, которое он зачитал для Федерального собрания, правительство России подало в отставку. Место председателя Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин и начал формировать новый состав правительства. Туда попал депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов

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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
24 янв 2020 в 09:49

кого поставят тот и станет , и народ который против проголосует 100 %

Гостья
24 янв 2020 в 09:45

Как у нас не хотят новые лица видеть у правления страной. Вот и придумывают разную хрень. Страна уже на грани революции.

Деолигия
24 янв 2020 в 09:13

милкин, ну не полощите мине нергвы, таки, кто станет президентом??? какое же все таки искусство, много говорить, но ничего не сказать))) у нас на каждом диване и кухне такой эксперд)))