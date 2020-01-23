Мишустин нашел работу двум министрам из правительства Медведева

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому бывший министр труда Максим Топилин стал главой Пенсионного фонда России. А Вероника Скворцова, экс-глава Минздрава, стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Предыдущий глава ПФР Андрей Дроздов уходит на должность заместителя министра финансов. А руководитель ФМБА Владимир Уйба станет замом министра здравоохранения.
Кадровые перестановки — продолжение реформы правительства, начавшейся 15 января. Тогда, после оглашения президентского послания Федеральному собранию, кабмин под руководством Дмитрия Медведева принял решение об отставке. В этот же день Владимир Путин предложил новую кандидатуру премьера — Михаила Мишустина.
Во вторник Мишустин объявил новый состав правительства: в стране сменились министры культуры, спорта, просвещения, высшего образования и науки, новые руководители у министерств экономики и связи. Вместо десяти заместителей у нового премьера остались девять, один из них — Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства.
О кадровых изменениях в кабмине и биографии новых министров читайте в нашей онлайн-трансляции.