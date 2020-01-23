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Мишустин нашел работу двум министрам из правительства Медведева

Новые начальники появились у Пенсионного фонда и ФМБА

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Михаил Мишустин, назначенный Путиным на пост премьера, укрепил команду 9 новыми министрами

Михаил Мишустин, назначенный Путиным на пост премьера, укрепил команду 9 новыми министрами

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому бывший министр труда Максим Топилин стал главой Пенсионного фонда России. А Вероника Скворцова, экс-глава Минздрава, стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Максим Топилин будет заниматься делами Пенсионного фонда России

Максим Топилин будет заниматься делами Пенсионного фонда России

Предыдущий глава ПФР Андрей Дроздов уходит на должность заместителя министра финансов. А руководитель ФМБА Владимир Уйба станет замом министра здравоохранения.

Вероника Скворцова возглавит ФМБА, которое с недавних пор тоже подчиняется Правительству РФ

Вероника Скворцова возглавит ФМБА, которое с недавних пор тоже подчиняется Правительству РФ

Кадровые перестановки — продолжение реформы правительства, начавшейся 15 января. Тогда, после оглашения президентского послания Федеральному собранию, кабмин под руководством Дмитрия Медведева принял решение об отставке. В этот же день Владимир Путин предложил новую кандидатуру премьера — Михаила Мишустина.

Во вторник Мишустин объявил новый состав правительства: в стране сменились министры культуры, спорта, просвещения, высшего образования и науки, новые руководители у министерств экономики и связи. Вместо десяти заместителей у нового премьера остались девять, один из них — Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства.

Новое Правительство России: зелеными галочками отмечены те, кому удалось сохранить свой пост

Новое Правительство России: зелеными галочками отмечены те, кому удалось сохранить свой пост

О кадровых изменениях в кабмине и биографии новых министров читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Правительство РФМихаил МишустинВероника СкворцоваМаксим ТопилинПенсионный фонд
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23 янв 2020 в 10:10

Если дерьмо перемешивать в ведре...