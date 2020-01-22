«Куда мы торопимся?»: Ярославская область не успела проголосовать за поправки в Конституцию

— Мы хотели собраться, чтобы дать отзыв на эти изменения. А сегодня, когда с Госдумой разговаривали, нам сказали, что мы уже опоздали, — рассказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев. — Законопроект с поправками поступил накануне вечером и вчера же подразумевалось, что мы должны были их рассмотреть. Но у нас не сидят депутаты всем составом в думе.

Ярославская область не успела дать отзыв на поправки президента в Конституцию, которые президент уже внёс в виде законопроекта в Госдуму. Сегодня, 22 января, их должны были рассмотреть в Ярославской областной думе и дать своё одобрение либо неодобрение. Но в итоге заседание отменили по странной причине: отзыв местных депутатов уже не нужен, опоздали.

Стремительно принимают изменения в Конституцию

Похоже, что широкое общественное обсуждение изменений Конституции обернётся обсуждением среди депутатов. Это связано с тем, что поправки президент внёс как законопроект, а это принято обсуждать на уровне парламентов.

— Президент только собрал группу из 75 человек, чтобы обсуждать изменения в Конституцию, но тут же вносит поправки сам, и тут же давайте их все принимать. А куда мы торопимся? — задаётся вопросом другой ярославский депутат Сергей Хабибулин. — Причём бесплатное питание для начальной школы, о котором говорил президент в своём послании, будет только с сентября. А поправки давайте принимать меньше чем через неделю.

Как пояснили депутаты облдумы, это не значит, что мнение Ярославской области не спросят совсем.

— Изменения в Конституцию должны получить одобрение не менее 2/3 субъектов федерации. Я убеждён, что проект поступит в нашу думу во время дальнейших чтений, — высказался депутат Эльхан Мардалиев.

Владимир Путин внёс кардинальные правки в Конституцию, которые затрагивают президентское правление (нельзя два срока подряд), ограничение международного права в России и другое, их можно посмотреть здесь.