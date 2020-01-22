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Политика

«Куда мы торопимся?»: Ярославская область не успела проголосовать за поправки в Конституцию

Законопроект поступил из Москвы накануне вечером и требовал срочного ответа

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В облдуму законопроект поступил из Москвы срочно 21 января вечером&nbsp;

В облдуму законопроект поступил из Москвы срочно 21 января вечером 

Ярославская область не успела дать отзыв на поправки президента в Конституцию, которые президент уже внёс в виде законопроекта в Госдуму. Сегодня, 22 января, их должны были рассмотреть в Ярославской областной думе и дать своё одобрение либо неодобрение. Но в итоге заседание отменили по странной причине: отзыв местных депутатов уже не нужен, опоздали. 

— Мы хотели собраться, чтобы дать отзыв на эти изменения. А сегодня, когда с Госдумой разговаривали, нам сказали, что мы уже опоздали, — рассказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев. — Законопроект с поправками поступил накануне вечером и вчера же подразумевалось, что мы должны были их рассмотреть. Но у нас не сидят депутаты всем составом в думе. 

Стремительно принимают изменения в Конституцию

Похоже, что широкое общественное обсуждение изменений Конституции обернётся обсуждением среди депутатов. Это связано с тем, что поправки президент внёс как законопроект, а это принято обсуждать на уровне парламентов. 

— Президент только собрал группу из 75 человек, чтобы обсуждать изменения в Конституцию, но тут же вносит поправки сам, и тут же давайте их все принимать. А куда мы торопимся? — задаётся вопросом другой ярославский депутат Сергей Хабибулин. — Причём бесплатное питание для начальной школы, о котором говорил президент в своём послании, будет только с сентября. А поправки давайте принимать меньше чем через неделю. 

Как пояснили депутаты облдумы, это не значит, что мнение Ярославской области не спросят совсем. 

— Изменения в Конституцию должны получить одобрение не менее 2/3 субъектов федерации. Я убеждён, что проект поступит в нашу думу во время дальнейших чтений, — высказался депутат Эльхан Мардалиев. 

Владимир Путин внёс кардинальные правки в Конституцию, которые затрагивают президентское правление (нельзя два срока подряд), ограничение международного права в России и другое, их можно посмотреть здесь

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ГосдумаКонституция РФЯроблдума
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
22 янв 2020 в 16:26

В кремле хозяева страны и народа давно решили что Русский теперь раб.

ваш господин
22 янв 2020 в 15:40

а депутаты значит в это время искали геев в кукольном театре😁

гость
22 янв 2020 в 15:31

Видать под Кремлём сильно горит... Мой дед говорил"Быстрота нужна при ловле блох и при поносе" - интересно что из этого у наших правителей?😜