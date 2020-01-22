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Политика Обзор

Губернатор остался — придется держать слово: поднимаем его обещания и смотрим, какие выполнил

Сверяем планы Дмитрия Миронова в Ярославской области

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За три года в Ярославской области Дмитрий Миронов успел много: и сделать, и пообещать

За три года в Ярославской области Дмитрий Миронов успел много: и сделать, и пообещать

Сегодня вся страна обсуждает новых министров Правительства РФ, которых накануне официально назначили на свои посты. Сильнее всего перемены коснулись социальной сферы, культуры и спорта. А вот силовики сохранили свои кресла практически в полном составе.

До объявления имён многие телеграм-каналы пророчили кресло главы МВД ярославскому губернатору Дмитрию Миронову. Но этого не произошло, и глава Ярославской области остаётся с нами, как, впрочем, он нам и обещал в коротком интервью

Это значит, что у Миронова есть время до следующих выборов губернатора в 2022 году, чтобы исполнить всё, что он обещал ярославцам. А обещал много. Смотрим, как продвигается исполнение обещаний.


1

Поезд Ярославль — Москва будет идти меньше 3 часов

Губернатор обещал, что мы сможем доезжать до Москвы меньше чем за три часа&nbsp;

Губернатор обещал, что мы сможем доезжать до Москвы меньше чем за три часа 

Ещё в должности временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Миронов договаривался о том, чтобы между Ярославем и Москвой поезд ездил всего 2 часа 50 минут. На сегодняшний день пока самый скорый поезд идёт 3 часа 16 минут. 

2

Сохранить футбольный клуб «Шинник»

Футболистов «Шинника» не распустили

Футболистов «Шинника» не распустили

Ребята пока держатся. Когда новый глава региона только приехал в Ярославскую область, проблемы у футбольного клуба «Шинник» были уже критическими. Футболисты не получали зарплату месяцами, шли разговоры о закрытии клуба, его банкротстве. 

Зарплату футболистам начали выплачивать. И подарили клубу автобус, чтобы добираться до тренировочной базы. 

3

Начать проект Карабулинской развязки

Вариант строительства виадука Карабулинской развязки

Вариант строительства виадука Карабулинской развязки

Или начать начинать. Как заявлял в 2016 году сам Дмитрий Миронов, он собирался вывести проект Карабулинской развязки «в плоскость реальных решений» и создать транспортную модель Ярославля на 30 лет вперёд. Один из самых мучительных проектов пока так и лежит в плоскости.

4

Возрождение ликёро-водочного завода в Ярославле

На ЛВЗ уже звенят бутылки

На ЛВЗ уже звенят бутылки

Ярославская водка снова должна появиться на прилавках магазинов. О том, что завод запустят снова, губернатор заявлял в 2017 году. И первые партии алкоголя, как сообщали на самом ЛВЗ, начали продавать в октябре 2019 года: что именно выпускают сейчас на заводе. 

5

Волга будет чистой

Пока не очень похоже на чистую реку&nbsp;

Пока не очень похоже на чистую реку 

Проект Ярославской области «Чистая Волга» стал федеральным. По нему собираются очищать реку не только у нас, но и в соседних регионах. В планах, которые стоят миллиарды рублей, убрать с берегов реки нефтяные отходы («зелёные масла»), очистить кислогудронные пруды в Тутаеве и многое другое. 

В 2019 году уже удалось оценить масштаб работы и поражений земли от «зелёных масел». Но стало известно кое-что другое: в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища хотят строить целлюлозо-бумажный комбинат, что может сильно ударить по экосистеме реки. Скандальная история пока ещё ничем не кончилась.

6

Международные рейсы из Туношны

Может быть, когда-нибудь мы будем летать из Ярославля за границу&nbsp;

Может быть, когда-нибудь мы будем летать из Ярославля за границу 

Запустить международные рейсы из аэропорта Туношна под Ярославлем обещают уже так давно, что слабо верится в реальность этих планов. Дмитрий Миронов тоже присоединился к этим обещаниям. В итоге в аэропорту построили новый терминал, в котором даже разрешили открыть Duty Free, но дальше дело не пошло. 

7

Благоустроить Ярославскую область

Благоустройство парка за 72 миллиона рублей

Благоустройство парка за 72 миллиона рублей

Парки, дворы, общественные зоны должны быть красивыми и уютными. Идея Дмитрия Миронова в его губернаторской программе «Решаем вместе!» красивая, но выполняется со скрипом. 

Парки благоустраиваются, но нередко это происходит с большой халтурой, а во многих местах возникают вопросы о расходовании денег.

8

Построить 12-этажный корпус онкобольницы

Так должен выглядеть новый корпус онкобольницы&nbsp;

Так должен выглядеть новый корпус онкобольницы 

Это масштабная и необходимая для Ярославской области задача. Мы входим в число регионов с самыми высокими показателями по заболеваемости раком

И гигантский корпус с операционными и отделениями практически по всем видам онкологии начали строить. Идёт не быстро, на стройке уже случилось обрушение перекрытия

9

Повысить среднюю зарплату ярославцев до 62 тысяч рублей

Очень оптимистичную задачу обозначил Дмитрий Миронов к 2025 году: повысить среднюю реальную зарплату ярославцев к 2025 году в 62 118 рублей. К 2020 году по этому же плану средняя зарплата в регионе должна быть 40 тысяч рублей (в реальности 34,7 тысячи рублей, по данным Ярославльстата.). 

10

Волейбольный дворец со SPA и бассейном

Макет дворца спорта&nbsp;

Макет дворца спорта 

В этом обещании сомневаются в основном потому, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований. В срок, на который распространяются санкции, попадает чемпионат мира по волейболу 2022 года, одной из площадок проведения которого должен был стать Ярославль. Именно к этому событию губернатор анонсировал строительство роскошного дворца волейбола с зоной SPA и бассейном. 

Изначально власти обещали, что он появится к 2020 году и на нём пройдут матчи одного из этапов престижного международного турнира — Лиги Наций. Но недавно губернатор сам обмолвился, что эти игры будут проходить в ледовом дворце «Арена-2000». Теперь чиновники обещают волейбольный дворец к чемпионату мира, который пройдёт в 2022 году.

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губернаторобещания чиновников
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КОММЕНТАРИИ (11)

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22 янв 2020 в 15:46

Опять????? Зп средняя вырастет??? Это ж сколько эксплуататоры хотят себе оттяпать, что бы средняя зп достигла таких отметок?
Где 1,8 млд рублей, которые передал на развитие цветочного кластера не оправдавший надежд премьер этому любителю корпоративного хоккея?

Pagsley
22 янв 2020 в 15:42

Забыли еще третий мост через Волгу. Ну и дворец волейбола в принципе тоже можно добавить)

ваш господин
22 янв 2020 в 15:42

а еще оно стало сказочно богаче беспричинно 😁