Губернатор остался — придется держать слово: поднимаем его обещания и смотрим, какие выполнил

За три года в Ярославской области Дмитрий Миронов успел много: и сделать, и пообещать

Сегодня вся страна обсуждает новых министров Правительства РФ, которых накануне официально назначили на свои посты. Сильнее всего перемены коснулись социальной сферы, культуры и спорта. А вот силовики сохранили свои кресла практически в полном составе.

До объявления имён многие телеграм-каналы пророчили кресло главы МВД ярославскому губернатору Дмитрию Миронову. Но этого не произошло, и глава Ярославской области остаётся с нами, как, впрочем, он нам и обещал в коротком интервью.

Это значит, что у Миронова есть время до следующих выборов губернатора в 2022 году, чтобы исполнить всё, что он обещал ярославцам. А обещал много. Смотрим, как продвигается исполнение обещаний.