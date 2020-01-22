Губернатор остался — придется держать слово: поднимаем его обещания и смотрим, какие выполнил

1
Поезд Ярославль — Москва будет идти меньше 3 часов
Ещё в должности временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Миронов договаривался о том, чтобы между Ярославем и Москвой поезд ездил всего 2 часа 50 минут. На сегодняшний день пока самый скорый поезд идёт 3 часа 16 минут.
2
Сохранить футбольный клуб «Шинник»
Ребята пока держатся. Когда новый глава региона только приехал в Ярославскую область, проблемы у футбольного клуба «Шинник» были уже критическими. Футболисты не получали зарплату месяцами, шли разговоры о закрытии клуба, его банкротстве.
Зарплату футболистам начали выплачивать. И подарили клубу автобус, чтобы добираться до тренировочной базы.
3
Начать проект Карабулинской развязки
Или начать начинать. Как заявлял в 2016 году сам Дмитрий Миронов, он собирался вывести проект Карабулинской развязки «в плоскость реальных решений» и создать транспортную модель Ярославля на 30 лет вперёд. Один из самых мучительных проектов пока так и лежит в плоскости.
4
Возрождение ликёро-водочного завода в Ярославле
Ярославская водка снова должна появиться на прилавках магазинов. О том, что завод запустят снова, губернатор заявлял в 2017 году. И первые партии алкоголя, как сообщали на самом ЛВЗ, начали продавать в октябре 2019 года: что именно выпускают сейчас на заводе.
5
Волга будет чистой
Проект Ярославской области «Чистая Волга» стал федеральным. По нему собираются очищать реку не только у нас, но и в соседних регионах. В планах, которые стоят миллиарды рублей, убрать с берегов реки нефтяные отходы («зелёные масла»), очистить кислогудронные пруды в Тутаеве и многое другое.
В 2019 году уже удалось оценить масштаб работы и поражений земли от «зелёных масел». Но стало известно кое-что другое: в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища хотят строить целлюлозо-бумажный комбинат, что может сильно ударить по экосистеме реки. Скандальная история пока ещё ничем не кончилась.
6
Международные рейсы из Туношны
Запустить международные рейсы из аэропорта Туношна под Ярославлем обещают уже так давно, что слабо верится в реальность этих планов. Дмитрий Миронов тоже присоединился к этим обещаниям. В итоге в аэропорту построили новый терминал, в котором даже разрешили открыть Duty Free, но дальше дело не пошло.
7
Благоустроить Ярославскую область
Парки, дворы, общественные зоны должны быть красивыми и уютными. Идея Дмитрия Миронова в его губернаторской программе «Решаем вместе!» красивая, но выполняется со скрипом.
Парки благоустраиваются, но нередко это происходит с большой халтурой, а во многих местах возникают вопросы о расходовании денег.
8
Построить 12-этажный корпус онкобольницы
Это масштабная и необходимая для Ярославской области задача. Мы входим в число регионов с самыми высокими показателями по заболеваемости раком.
И гигантский корпус с операционными и отделениями практически по всем видам онкологии начали строить. Идёт не быстро, на стройке уже случилось обрушение перекрытия.
9
Повысить среднюю зарплату ярославцев до 62 тысяч рублей
Очень оптимистичную задачу обозначил Дмитрий Миронов к 2025 году: повысить среднюю реальную зарплату ярославцев к 2025 году в
10
Волейбольный дворец со SPA и бассейном
В этом обещании сомневаются в основном потому, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований. В срок, на который распространяются санкции, попадает чемпионат мира по волейболу 2022 года, одной из площадок проведения которого должен был стать Ярославль. Именно к этому событию губернатор анонсировал строительство роскошного дворца волейбола с зоной SPA и бассейном.
Изначально власти обещали, что он появится к 2020 году и на нём пройдут матчи одного из этапов престижного международного турнира — Лиги Наций. Но недавно губернатор сам обмолвился, что эти игры будут проходить в ледовом дворце «Арена-2000». Теперь чиновники обещают волейбольный дворец к чемпионату мира, который пройдёт в 2022 году.